Posle nekoliko meseci svađa, naganjanja i problema FK Partizan uspeo je da sa tereta skine veliko breme.

FK Partizan raksinuo je saradnju sa Aldom Kaluluom, a javnosti nije poznato na koji način. Odnosno, da li je uspeo da saluva 300.000 evra, koliko bi igrač zaradio da je ostao do juna.

Aldo Kalulu u neobičnoj pozi na utakmici protiv IMT Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

FK Partizan se ovim povodm oglasio putem svojih zvaničnih stranica na društvenim mrežama:

- FK Partizan raskinuo je ugovor sa Aldom Kaluluom! Odluka je doneta zbog neispunjavanja profesionalnih obaveza definisanih ugovorom i dužeg nepojavljivanja igrača na treninzima. Klub uvek insistira na disciplini, profesionalizmu i poštovanju obaveza, te će i ubuduće sve odluke donositi u skladu sa tim principima.

Rukovodstvo FK Partizan pokušalo je preko leta da raskine saradnju sa Aldom Kaluluom, ali Francuz koji igra za DR Kongo, nije želeo da napušta Humsku. Razlog je bio vrlo jednostavan, imao je godišnja primanja u visini od 600.000 evra, što mu je za trogodišnji ugovor garantovalo 1.800.000 evra. A, ovo mu je bila poslednja sezona u ugovoru.

Kada mu je saopšteno da se na njega ne računa i da će veći deo sezone biti van protokola, Aldo Kalulu je tu odluku prihvatio, ali nije želeo da se ponaša kao profesionalni fudbaler. Dva puta je kasnio na početak priprema, pa je rukovodstvo u javnosti isticalo da će ga kazniti. Po nekoliko puta funkcioneri Partizana su u javnosti govorili da ne znaju gde je Aldo Kalulu, jer se nedeljama nije pojavljivao u SC "Teleoptik" u Zemunu, niti je trenirao samostalno.

1/8 Vidi galeriju Aldo Kalulu Foto: foto: FK Partizan / Miroslav Todorović, Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Bez obzira na sve, Aldo Kalulu ostaće upamćen kod navijača Partizana po svojim odličnim partijama u večitim derbijima protiv Crvene zvezde. Bio je strelac golova u 172. i 175. derbiju, a prošle sezone je asistirao kod pogotka Ibrahima Zubairua kad su crno-beli uspeli da ostanu neporaženi (3:3).

Aldo Kalulu bio je najbolji igrač Partizana prošle sezone, uz golmana Aleksandra Jovanovića i napadača Nemanju Nikolića. U crno-belom dresu Aldo Kalulu odigrao je 88 utakmica, dao devet golova i upisao 11 asistencija. Čini se premalo za igrača koji u zemlji Srbiji ima mesečnu platu od 50.000 evra.