Slušaj vest

Fudbaler Vojvodine Lazar Nikolić izjavio je danas da je ekipa spremna da odgovori na sve izazove i da uz podršku navijača želi da osvoji tri boda u duelu protiv Radničkog 1923.

"Imali smo dovoljno vremena da se odmorimo i analiziramo greške iz prethodne utakmice. U subotu nas očekuje kvalitetan protivnik, sa dobrim pojedincima, ali smatram da smo spremni da ispunimo sve zahteve koje smo radili tokom nedelje. Maksimalno fokusirani dočekujemo meč i želimo da izađemo kao pobednici", izjavio je Nikolić, a preneo klub.

1/11 Vidi galeriju FK Partizan - FK Vojvodina Foto: Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Vojvodina će u subotu od 18 časova na svom terenu u Novom Sadu dočekati Radnički 1923, u meču 12. kola Super lige Srbije.

"Atmosfera je sjajna, imamo veliku podršku sa tribina i pozivam naše navijače da u subotu dođu u što većem broju i budu naš vetar u leđa", dodao je Nikolić.