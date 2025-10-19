Slušaj vest

Gracijano Pele i Viktorija Varga bili su jedan od najlepših i najglamuroznijih parova u svetu fudbala.

Ljubavna priča Gracijana Pelea i Viktorije Varge započela je preko društvenih mreža, a završila se posle 12 godina veze i dve godine braka.

Gracijano Pele i Viktorija Varga iz vremena ljubavi Foto: Mimmo Carriero / IPA / IPA / Profimedia

Romantični film

Ono što su imali Gracijano Pele i Viktorija Varga, italijanski mediji su krstili kao scenario za jedan kvalitetan romantični film. Vest o razvodu otkrila je javnosti Viktorija na svom Instagram profilu, iznenadila je njihove brojne obožavaoce.

Njihova ljubavna priča započela je 2012. godine, u vreme dok je Pele igrao za holandski Fejenord. Kao u modernoj bajci, uočio je vitku plavušu na fejsbuku i odmah bio očaran njenom lepotom.

- Jedva da sam je poznavao, ali nešto u meni govorilo mi je da je ona prava - priznao je kasnije Pele u svojoj knjizi.

1/18 Vidi galeriju Viktorija Varga Foto: Printskrin/Instagram

Venjače iz snova, pa šokantni razvod

Posle gotovo deset godina veze, usledila je spektakularna prosidba. U januaru 2021. godine, na krovu luksuznog hotela u Dubaiju, Pele je kleknuo pred Viktoriju i postavio sudbonosno pitanje.

Njihova ljubav ozvaničena je brakom 2. jula 2022. godine u Peloovoj rodnoj Pulji. Venčanje, koje je trajalo dva dana, održano je u gradiću Ostuniju i bilo je događaj za pamćenje. Mlada je zablistala u čak tri venčanice, a strastveni poljupci i ples do kasno u noć svedočili su o njihovoj velikoj ljubavi. Sve je upućivalo na to da je njihova priča predodređena da traje zauvek.

Ipak, u decembru 2024. godine, stigla je vest koja je šokirala javnost. Viktorija Varga je putem Instagram priče, na crnoj pozadini uz jednostavan beli tekst, objavila kraj njihove veze.

- Iako, kao što znate, ne govorim često o svom privatnom životu, smatram da je ispravno obavestiti vas da smo Gracijano i ja odlučili krenuti odvojenim putevima. Dvanaest godina koje smo proveli zajedno bile su ispunjene predivnim uspomenama i zajedničkim trenucima koje ćemo zauvek nositi u srcu. Ljubazno vas molim za razumevanje i poštovanje u ovom trenutku.

1/16 Vidi galeriju Gracijano Pele Foto: Printskrin/Instagram

Prijatelj sa Dušanom Tadićem

Od njihovog razvoda prošlo je skoro dve godine, nijedan medij nije objavio bilo kakav konkretan razlog o prekidu.

Gracijano Pele, kojeg su domaći mediji zbog izgleda i pojave nazvali "italijanskim Apolonom" živi u Dubaiju. Počeo je u Lečeu, a igrao je za Kataniju, Krotone i Ćezenu, kada odlazi u Holandiju u Alkmar, da bi se vratio u Italiju igravši za Parmu i Sampdoriju. Potom prelazi u Fejenord, a onda u Sautempton.

U Engleskoj je upoznao Dušana Tadića sa kojim ga i danas veže iskreno prijateljstvo. Godine 2016. prihvata ponudu iz Kine i potpisuje za Šandong i postaje jedan od najplaćenijih fudbalera na svetu, sa mesečnom zaradom od 400.000 evra. Igrao je u Kini četiri godine, da bi karijeru okončao u Parmi.

Gracijano Pele i Viktorija Varga iz vremena kada su bili zajedno Foto: Printskrin/Instagram

Nisu obrisali zajedničke fotografije

Ono što je posebno zanimljivo jeste da ni Viktorija, ni Gracijano nisu obrisali svoje zajedničke fotografije. Dok je Mađarica vrlo aktivna na instagramu, dotle je Italijan poslednju objavu imao pre više od četiri godine. Viktoriju na društvenim mrežama prati preko 600.000 ljudi, a Gracijana skoro 350.000.

Viktorija Varga nastavila je da radi kao model za donji veš, a često reklamira i parfeme kao i bikinije. Pokrenula je svoj modni brend dizajnerski rad, pod imenom "VIKTORIAVARGA", a posebno je ponosna na venčanice koje je dizajnirala. Od razvoda sve je manje informacija vezanih za njen privatni život.