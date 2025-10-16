Slušaj vest

Panatinaikosu ide prilično loše ove sezone, pa su Atinjani u potrazi za trenerom posle odlaska Portugalca Ruija Vitorije, kojem je uručen otkaz 15. septembra, dan nakon poraza "zelenih" od Kifisije 3:2.

Panatinaikos je u međuvremenu znatno popravio igru i rezultate pod komandom privremenog trenera Hristosa Kontisa, upisao i veliku pobedu u ligi Evrope protiv Jang Bojsa (4:1), ipak u klubu su, uprkos evidentnom boljitku, sve vreme tražili novo, po mogućtsvu zvučno ime za klupu.

Fito galerija Rafe Beniteza Foto: Profimedia, Ian Hodgson / dmg media / Profimedia

Izbor je, kako pišu grčki mediji, pao na trenera koji je osvojio Ligu šampiona sa Liverpulom 2005. godine, dve LaLige i UEFA kup sa Valensijom i Ligu Evrope sa Čelsijem.

Isti izvori navode da je Benites privatnim avionom u četrvtka ujutru stigao u Atinu na završne pregovore sa čelnicima kluba i vrlo verovatno potpis ugovora. Navodno, Paanatinaikos mu nudi čak pet miliona evra samo za jednogodišnju saradnju.

Za Atinjane, podsetimo, igraju trojica srpskih fudbalera: Filip Mladenović, Filip Đuričić i Miloš Pantović.

Ne propustiteFudbalŠPANCU NE PRIJAJU KARAMELE: Everton smenio Benitesa sa mesta trenera
rafa-benitez-real.jpg
FudbalSVE SMENJUJU, OSIM BENITEZA: Everton pružio podršku Špancu uprkos KATASTROFALNIM rezultatima
rafael-benitez.jpg
FudbalBIVŠI TRENER LIVERPULA IMA NOVI KLUB: Rafa Benitez seo na klupu Evertona, navijači Redsa BESNI!
rafael-benitez.jpg
FudbalENGLESKA PO RAFINOM UKUSU: Benites želi da se vrati u Premijer ligu
ms5039488.jpg

Srbija primila gol protiv Andore s pola terena Izvor: Arena 2 Premium