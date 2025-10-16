BOMBA IZ GRČKE - LEGENDARNI ŠPANAC PREUZIMA VELIKANA: Srpska kolonija u Atini dobija novog trenera!
Panatinaikosu ide prilično loše ove sezone, pa su Atinjani u potrazi za trenerom posle odlaska Portugalca Ruija Vitorije, kojem je uručen otkaz 15. septembra, dan nakon poraza "zelenih" od Kifisije 3:2.
Panatinaikos je u međuvremenu znatno popravio igru i rezultate pod komandom privremenog trenera Hristosa Kontisa, upisao i veliku pobedu u ligi Evrope protiv Jang Bojsa (4:1), ipak u klubu su, uprkos evidentnom boljitku, sve vreme tražili novo, po mogućtsvu zvučno ime za klupu.
Izbor je, kako pišu grčki mediji, pao na trenera koji je osvojio Ligu šampiona sa Liverpulom 2005. godine, dve LaLige i UEFA kup sa Valensijom i Ligu Evrope sa Čelsijem.
Isti izvori navode da je Benites privatnim avionom u četrvtka ujutru stigao u Atinu na završne pregovore sa čelnicima kluba i vrlo verovatno potpis ugovora. Navodno, Paanatinaikos mu nudi čak pet miliona evra samo za jednogodišnju saradnju.
Za Atinjane, podsetimo, igraju trojica srpskih fudbalera: Filip Mladenović, Filip Đuričić i Miloš Pantović.