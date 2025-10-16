Slušaj vest

Sastanku su prisustvovali predstavnici klubova Mozzart Bet Superlige i Prve lige Srbije, kao i selektori mlađih kategorija Fudbalskog saveza Srbije. U ime klubova, većinu su činili sportski direktori, što je, kako je istaknuto, od izuzetne važnosti jer su upravo oni zaduženi za prenos poruka i implementaciju sistema u radnim procesima sa mladim igračima i trenerima u svojim sredinama.

Nakon uvodne reči Ranka Stojića, usledila je detaljna prezentacija novog modela, koji predstavlja jedan od ključnih segmenata strateških aktivnosti FSS usmerenih ka unapređenju rada klubova, standardizaciji trenažnih procesa i razvoju fudbalskih potencijala u Srbiji.

1/7 Vidi galeriju FSS dodelio Dijamantske i Zlatne lopte fudbalerima Srbije Foto: Fss

Tokom sastanka vođen je konstruktivan dijalog, a učesnici su imali priliku da u otvorenoj diskusiji iznesu svoje stavove, predloge i iskustva iz prakse. Zapažen je i veliki odziv klubova, što potvrđuje zajedničku posvećenost celokupne fudbalske zajednice daljem razvoju srpskog fudbala.

Sastanak je izazvao interesovanje i predstavnika medija, koji su imali priliku da se upoznaju sa primenom novog modela i planiranim koracima FSS u narednom periodu.

Fudbalski savez Srbije nastavlja sa realizacijom strateških aktivnosti usmerenih na povezivanje klubova, saveza i selekcija kroz zajednički sistem rada i jedinstvenu metodologiju razvoja talenata, sa ciljem da se stvore što bolji uslovi za napredak mladih fudbalera i podizanje kvaliteta srpskog fudbala na svim nivoima.