Bivši predsednik i finansijer Marko Mišković je podneo neopozivu ostavku u periodu korona pandemije, u toku vanrednog stanja u zemlji. Finansijska situacija je bila više nego teška. Zaposleni u klubu nisu primili platu prethodnih šest meseci, prvi tim je bio u rasulu. Omladinska škola nije postojala. Povrh svega postojale su brojne tužbe, dobavljača, ali i bivših zaposlenih u Radnoj zajednici, trenera, igrača, a broj tužbi je kasnije počeo da raste, gde su pojedinci videli šansu da se okoriste, iako su se kleli u bezrezervnu ljubav prema Klubu, poput Dragana Pajića, Dragiše Ilića, Slobodana Filipovića, Marije Cvejić, koji nisu imali nikakvu želju da se pronađe zajednički jezik. Istovremeno, pojedincima, poput bivšeg golmana Slavoljuba Krnjinca, koji su bili fer, na njihov zahtev izašlo se u susret i povezan im je radni staž, a uz nesebičnu pomoć prijatelja Kluba veliki broj sudskih sporova je pozitivno rešen.

Na Skupštini, održanoj 30. septembra 2020. godine imenovan je novi Upravni odbor na čelu sa predsednikom Milošem Nenezićem. U tom trenutku prvi tim je, posle 11. kola bio na začelju tabele sa samo pet osvojenih bodova, a ispadalo je šest ekipa. Čarapani su i evo, već desetu uzastopnu sezonu igra na superligaškoj sceni. U startu, usvojen je novi Statut, uređena klupska akta po ugledu na evropske klubove. Predanim radom klupskog rukovodstva i svih zaposlenih u Klubu, situacija se iz dana u dan, bez obzira na brojne izazove, menjala na bolje.

Dokazano uspešan na svim poljima, o čemu svedoče i brojna priznanja i nagrade Miloš Nenezić nije želeo da Napredak bude samo prosečan klub. Na samo njemu znan način uspevao je obezbedi velika finansijska sredstva , kako bi zarade zaposlenih, kao i ugovorne obavaeze, ali i premije fudbalerima bile isplaćene na vreme, a svedoci smo da u mnogim klubovima u ligi, to nije slučaj. To je samo deo sredstava neophodnih za život jednog kluba. Apelovao je često na sve gradske strukture, ali i kruševačke privrednike da se uključe, pomognu i budu deo Napretka, jer Napredak je klub svih Kruševljana. Nažalost, apeli uglavnom nisu nailazili na pravi odjek, posebno kada su ovdašnji privrednici u pitanju. I kada je, razočaran zbog takvog stanja, ali i drugih sportskih nepravdi, želeo da digne ruke, ostajao je, uvažavajući, između ostalog, molbe zaposlenih u Klubu, koji su bili svesni da bi njegov odlazak – značio kraj za FK Napredak!

Danas je FK Napredak moderno organizovan klub, član EFC, evropske organizacije fudbalskih klubova, u čijem radu smo nedavno učestvovali, kao jedan od šest srpskih klubova. Efekat je više nego pozitivan. Omladinska škola dobila je pristup fondovima Evropskih fudbalskih klubova za razvoj i unapređenje omladinskog fudbala.

Posle Nemanje Đekovića, koji je pozajmljen Banijasu, članu Premijer lige Ujedinjenih Arapkih Emirata, u prvi tim je iz podmlatka stigao golman Lazar Balević. Iako ima samo 18 godina, postao je standardni čuvar mreže prvog tima i član omladinske reprezentacije Srbije do 19 godina.

Prema Međunarodnom centru za sportske studije, u kategoriji golmana dugih pasova, Lazar Balević je među 20 najboljih mladih golmana na svetu, a prema procenjenoj tržišnoj vrednosti – u samom vrhu. Po broju prvotimaca poniklih u omladinskoj školi pod Bagdalom u aktuelnom prvenstvu, FK Napredak je na trećem mestu, ispred Crvene zvezde, Partizana i Vojvodine. Danas su uz prvi tim su i Aleksa Đorđević, još uvek kadet, kao i Lazar Miladinović, Mateja Gajić, Andrej Smiljković, Pavle Mihajlović.

Od formiranja Super lige, inače, Napredak je na šestom mestu po broju nastupa na elitnoj sceni. Od 2006. godine, kada je ustanovljen ovaj format takmičenja 14 sezona su Čarapani u Super ligi, već desetu uzastopno. Pri tom, u Napretku prednost uvek ima kruševački kadar, kada je struka u pitanju, ali i igrački pogon. U poslednjih pet godina Čarapani su isključivo srpski klub, bez stranaca u ekipi, a prema analizi Međunarodnog centra za sportske studije FK Napredak je sedmi u svetu, a prvi u Srbiji po broju domaćih igrača, zbog čega je poneo naziv naziv srpski Atletik Bilbao.

Prepoznat je Napredak u Srbiji i kao čuvar tradicije, jer sportska oprema, koju fudbaleri nose je inspirisana svetlom istorijom Lazarevog grada. Danas je Klub finansijski i na svim drugim poljima stabilan, moderno organizovan, sa tendencijom da u godini jubileja postane Klub od posebnog značaja za Grad Kruševac, mada je odvajkada jedan od najprepoznatiljivijih simbola ne samo svog Grada, već i srpskog fudbala.

Drastično na bolje sve se u Napretku promenilo za mandata aktuelnog rukovodstva, na čelu sa predsednikom Milošem Nenezićem, i uz ogromnu pomoć Trayal Korporacije, kao najvećeg finansijera.

Prvo je ispunjena želja brojnih Napretkovih pristalica i otvoren FAN šop na ulazu na stadion. Svoj kutak podno istočne tribine dobio je i Klub navijača. Uređen je prostor za novu biletarnicu, a Napretkova i omladinska škola FK Trayal dobile su prostrane kancelarije. Oko stadiona je uređen i obeležen parking prostor. I pogled spolja daje sliku lepog i modernog sportskog objekta.

Na terenu je postavljena najsavremenija hibridna podloga, iz naših sredstava UEFA solidarnosti, imamo i nov semafor, a zamenom stolica na zapadnoj tribini kompletno smo uredili unutrašnjost stadiona.

U planu je otvaranje nove trofejne sale, u kojoj će biti izloženi svi pehari, medalje i priznanja, kao svojevrsni vodič kroz istoriju Kluba, koji naredne godine proslavlja osam decenija postojanja.

Takođe, u planu je završetak radova na zatvaranju kompletnog prostora podno istočne tribine. Urađen je projekat za izgradnju moderne teretane, koja bi se prostirala na oko 500 metara kvadratnih, a koja bi bila u funkciji, ne samo Napretkovih fudbalera, već i ostalih kruševačkih sportista.

Imajući u vidu sve čemu je, uz ogromno angažovanje, doprineo Miloš Nenezić, kao predsednik Kluba, Skupština je donela očekivanu odluku: ostavka je jednoglasno odbijena!

Obraćajući se potom Skupštini predsednik Miloš Nenezić je naglasio:

-Hvala na podršci koju mi dajete neprihvatanjem ostavke, a posebno hvala na angažovanju u prethodnih pet godina. Obrazložio sam već razloge ostavke.Da me neko proziva za finansije, mene i Klub, to nikako ne mogu da prihvatim. Mi smo najčistiji Klub u zemlji po finansijskom poslovanju. Državi smo u poslednjih pet godina, na konto poreza i doprinosa uplatili 400 miliona dinara. Javno pozivam nadležne inspekcije da dođu u FK Napredak, pa u ostale klubove u našem regiona, potom u Super ligi, pa da vidimo da li se plaćaju porezi i doprinosi državi, ili se nekom pare daju na ruke. A, zbog prozivki i izrečenih laži koje se šire društvenim mrežama, očekujem reakciju nadležnih institucija – istakao je u uvodnom obraćanju Miloš Nenezić.

Dotakao se potom čelnik kruševačkog superligaša, čija ostavka nije prihvaćena, pa ostaje predsednik Napretka, na brojne nepravde koje su Čarapani doživeli od strane sudija na terenu, a potom govorio i o ostanku na funkciji predsednika Kluba:

-U slučaju sledeće sudijske nepravde, predlažem da se organizuje protest ispred FSS, što je sasvim legitimno pravo. A, ukoliko sa 20. decembrom, kada se završava jesenja sezona, ne budemo iznad crvene zone, a u opticaju je do tada 27 bodova, možda ću tada ponuditi ostavku, pri čemu će Skupština odlučivati o njoj. Očekujem da ćemo ovu krizu prevazići, samo treba da budemo složni, fokusirani, da ne dozvolimo da nas sudije na terenu ponižavajui da nas pojedinci, kojih je malo, ali se daleko čuju – omalovažavaju.

Skupština FK Napredak nije usvojila ostavku predsednika Kluba Miloša Nenezića, naprotiv, jednoglasnom odlukom dala mu je podršku da ostane na funkciji, saopštio je Klub iz grada pod Bagdalom. To znaci da aktuelni predsednik nastavlja sa svojim radom.Dalje aktivnosti Skupštine biće u skladu sa odredbama Statuta FK Napredak i Poslovnika o radu Skupštine.



ZA ĐEKOVIĆA, ZA SADA 200 HILJADA DOLARA



Dotakao se predsednik Nenezić transfera mladog štopera Nemanje Đeković u Banijas iz UAE.

-Za pozajmicu do kraja prvenstva sleduje nam 200 hiljada dolara, koje ćemo uložiti u sređivanje soba na stadionu, u kojima su smešteni igrači iz mlađih selekcija. Ukoliko Banijas reši da otkupi ugovor cena je još 400 hiljada dolara, a ta sredstva bi uložili u radove za izgradnju teretane podno istočne tribine i nove trofejne sale – istakao je predsednik Nenezić.