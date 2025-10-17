Slušaj vest

Luka Dončić postao je ambasador FIFA. Ne, nije šala i da, dobro ste pročitali!

Dončić će imati zadatak da na području Los Anđelesa promoviše fudbal uoči Svetskog prvenstva koje će se 2026. godine održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

- Veoma sam ponosan. Svetsko prvenstvo u fudbalu je najveći sportski događaj na svetu i veoma sam uzbuđen. Oduvek sam gledao fudbal, a gledam ga i sada. To je veliki deo mog života - rekao je Dončić i dodao:

- Los Anđeles je veoma lep grad sa sjajnom kulturom. Fudbal u Americi postaje sve popularniji, posebno ovde u Los Anđelesu i mislim da je upravo zbog toga idealno što će ovaj grad biti jedan od domaćina. Sport može da izvuče najbolje iz ljudi, posebno tokom Svetskog prvenstva. Ljudi se okupljaju da zajedno gledaju utakmice, da gledaju najbolje igrače na svetu kako igraju za njihove zemlje. Veoma sam uzbuđen što ću biti ambasador svega toga.

Njegova Slovenija trenutno je daleko od plasmana na Mundijal pošto su u toj kvalifikacionoj grupi ispred ove selekcije koja ima tri boda, reprezentacija Švajcarske (deset bodova) ali i lažna država Kosovo (sedam bodova).

