TSC i Partizan meč 12. kola Super lige Srbije igraju u subotu od 18.30, a evo gde možete gledati direktan prenos ovog duela
SUPER LIGA SRBIJE
DERBI U BAČKOJ TOPOLI: Evo gde možete gledati direktan prenos utakmice TSC - Partizan
Fudbaleri Partizana gostovaće TSC-u u Bačkoj Topoli u derbiju 12. kola Super lige Srbije i nema dileme da je pred četom Srđana Blagojevića izuzetno težak zadatak.
Utakmica je na programu u subotu od 18.30, sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena sport Premium 1.
Ko će pobediti u meču TSC - Partizan?
