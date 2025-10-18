Slušaj vest

Fudbaleri Partizana gostovaće TSC-u u Bačkoj Topoli u derbiju 12. kola Super lige Srbije i nema dileme da je pred četom Srđana Blagojevića izuzetno težak zadatak.

Utakmica je na programu u subotu od 18.30, sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena sport Premium 1.

Foto galerija iz Humske Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

