Crveno-beli su pobedili u svih devet utakmica koje su odigrali u dosadašnjem delu državnog prvenstva, dok je IMT odigrao 11. mečeva i zabeležio četiri pobede, jedan remi i šest poraza.

Zvezda je prva na tabeli, a IMT je na 10. poziciji. IMT će pokušati da ponovi igru iz prošlog kola kada je na svom terenu savladao Spartak iz Subotice 1:0.

Partizan će u subotu od 18.30 u Bačkoj Topoli gostovati TSC-u.

Crno-beli će pokušati da nastave niz od dve pobede, nakon što su u poslednja dva kola savladali OFK Beograd (2:0) i Vojvodinu (1:0). Partizan je drugi na tabeli sa 25 bodova iz 10 odigranih mečeva.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda

TSC je u prošlom kolu na gostujućem terenu poražen od Železničara (0:1) i zauzima osmo mesto na tabeli sa 14 bodova.

Trećeplasirana Vojvodina će u subotu od 18 časova na svom terenu u Novom Sadu dočekati devetoplasirani Radnički 1923 iz Kragujevca.

Novosadski klub je zabeležio pet pobeda, tri remija i dva poraza u dosadašnjem delu prvenstva, dok je Radnički 1923 upisao tri pobede, četiri remija i četiri poraza.

Četvrtoplasirani Novi Pazar će u nedelju od 15.30 u Beogradu gostovati petoplasiranom Čukaričkom. Novi Pazar će pokušati da stigne do šeste pobede u prvenstvu, dok će Čukarički pokušati da nastavi niz od tri meča bez poraza.

U nedelju od 17 časova Mladost će na svom terenu u Lučanima dočekati šestoplasirani Železničar. Mladost je na 12. mestu na tabeli sa 11 bodova, a Železničar je šesti sa 16 bodova.

U ostalim mečevima, OFK Beograd će u Staroj Pazovi dočekati Napredak, Javor će u Ivanjici ugostiti Radnik, dok će niški Radnički u Subotici gostovati Spartaku.

Parovi 12. kola Super lige Srbije: Subota: OFK Beograd - Napredak (14.00) Javor - Radnik (17.00) Vojvodina - Radnički 1923 (18.00) TSC - Partizan (18.30) Nedelja: Čukarički - Novi Pazar (15.30) Mladost - Železničar (17.00) Crvena zvezda - IMT (19.30) Spartak - Radnički Niš (19.30)