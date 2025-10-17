Slušaj vest

U Limasolu je u petak popodne ubijen kontroverzni kiparski biznismen i predsednik drugoligaškog kluba Karmiotisa, Stavros Demostenus, u oružanom napadu ispred porodične kuće.

Prema informacijama sa lica mesta, napadači su ga presreli iz ukradenog kombija, iz kojeg su istrčali i ispalili više hitaca ka Demostenusu. Njegov sin pokušao je da ga preveze u bolnicu, ali je Demostenus podlegao povredama na putu do zdravstvene ustanove.

Demostenus je bio poznat po svom uticaju, ali i kontroverzama koje su ga pratile. UEFA ga je ranije dovodila u vezu sa navodnim nameštanjem utakmica na Kipru. Osim što je bio predsednik Karmiotise, takođe je delovao i kao fudbalski agent, uglavnom zastupajući igrače sa Kipra.

Napadači su nakon zločina zapalili vozilo kojim su se dovezli, pokušavajući tako da prikriju tragove. Policija intenzivno traga za počiniocima ovog brutalnog ubistva koje je šokiralo tamošnju sportsku i širu javnost.