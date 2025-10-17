Slušaj vest

Smrt 19-godišnjeg fudbalera Dijasa Toleua u Kazahstanu potresla je ceo svet.

Sada su se pojavili i snimci sa terena, koji su prethodili smrti mladog igrača Dijasa Toleua.

Dias Toleu tragično preminuli fudbaler iz Kazahstana Foto: Printskrin/Telegram

Fudbalska javnost u Kazahstanu, a onda i u celom svetu bila je šokirana iznenadnom smrću 19-godišnjeg napadača fudbalskog kluba Han-Tengri Dijasa Toleua.

Tragedija se dogodila 16. oktobra 2025. godine, tokom utakmice Prve lige između Han-Tengrija i Ekibastuza. U 64. minutu, Dijasu je iznenada pozlilo i iznet je sa terena na nosilima. Njegova smrt je kasnije objavljena.

Svemu je prethodio jedan duel, posle kojeg se Dijas Toleu požalio na povredu. Saigrač je pokušao da mu istegne nogu, a onda je igrač zatražio pomoć lekara koji se ubrzo našao na terenu. Tek posle njegovog poziva, na teren su ušli ljudi iz Hitne pomoći sa nosilima i izneli ga u kola, a onda je odvezen na kliniku. Tada nije bilo ni naznake da će mladić umreti.

- Incident se dogodio tokom utakmice. Kao i na svim domaćim utakmicama, na stadionu je dežurala hitna pomoć. Igraču je odmah ukazana prva pomoć. Hitna pomoć je odvezla Dijasa u bolnicu u roku od četiri minuta, ali uprkos naporima lekara, nije mu bilo spasa. U ime kluba izražavamo iskreno saučešće Dijasovoj porodici, rođacima i prijateljima. Njegovo sećanje će zauvek ostati u našim srcima - navodi se u saopštenju kluba objavljenom na Instagramu.

Odeljenje za javno zdravlje Almatija pojasnilo je da je pacijent, rođen 2006. godine, doveden u hitnu pomoć Centralne gradske kliničke bolnice u južnoj prestonici u stanju kliničke smrti.

„Po prijemu, nije bilo pulsa ni krvnog pritiska, a zenice su bile proširene. Medicinski tim je vršio reanimaciju 30 minuta, ali uprkos ovim merama, nisu vraćeni znaci života. Potvrđena je biološka smrt. Telo je poslato na forenzički pregled kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti“, saopštila je pres služba zdravstvenog odeljenja Almatija 17. oktobra, izražavajući saučešće porodici i prijateljima."

Dana 16. oktobra 2025. godine, Fudbalski savez Kazahstana je saopštio da generalni sekretar David Lorija i šef Direkcije za takmičenja među profesionalnim klubovima Bahičan Pazilhair hitno lete u Almati kako bi razjasnili sve okolnosti smrti Diasa Toleua. Savez je takođe napomenuo da će uskoro biti sazvana posebna komisija kako bi zvanično istražila incident u saradnji sa nadležnim organima.