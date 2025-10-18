LIDIJA STOJKANOVIĆ OBJAVILA SPISAK FUDBALERKI ZA SLOVENIJU: Dve debitantkinje, ali i proverene snage!
U sklopu priprema za start kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. u Brazilu, koje počinju naredne godine, ženska A reprezentacija Srbije odmeriće u oktobarskom prozoru snage sa selekcijom Slovenije u Radomlju. Utakmica prijateljskog karaktera na programu je 27. oktobra.
Za pomenutu proveru sa Slovenijom, selektorka Lidija Stojkanović pozvala je 23 igračice:
GOLMANI: Milica Kostić (Ferencvaroš), Jovana Đukić (Sparta Prag), Ema Aleksić (HB Kje);
ODBRANA: Violeta Slović (Spartak), Nevena Damjanović (CSKA Moskva), Anđela Frajtović (Ferencvaroš), Aleksandra Gajić (Sent Etjen), Ema Petrović (Kristijanštad), Milica Gaković (TSC), Milica Šarić (Crvena zvezda);
VEZNI RED: Jelena Čanković (Brajton), Tijana Filipović (Spartak Moskva), Vesna Milivojević (Norčeping), Marija Ilić (Spartak), Živana Stupar (Spartak), Sara Pavlović (Austrija Beč), Meri Stanić Fludi (Kanbera Junajted), Dejana Stefanović (Crvena zvezda);
NAPAD: Nina Matejić (Zenit), Alegra Poljak (Madrid), Mina Čavić (CSKA Moskva), Anastasija Ćirić (Krila Sovjetov), Miljana Ivanović (Malme).
Na spisku selektorke nalaze se i dve debitantkinje – Jovana Đukić, čuvar mreže Sparte iz Praga i Meri Stanić Fludi, igračica sredine terena Kanbere Junajted.
