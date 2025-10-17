Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije pokvarila je plasman za dve pozicije i na danas objavljenoj rang-listi Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) zauzima 36. mesto.Srbija se, posle poraza od Albanija (0:1) i pobede nad Andorom (3:1) u oktobarskom ciklusu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, nalazi na 36. mestu sa 1.507,26 bodova. Srbija je u odnosu na prethodni presek izgubila 13,06 bodova.

Španija je zadržala i dodatno učvrstila prvo mesto zahvaljujući dvema uzastopnim pobedama, potvrdivši dominaciju koju je preuzela u septembru, kada je prekinula argentinsku vladavinu dugu godinu i po dana.

Aktuelni svetski prvak Argentina popela se na drugo mesto i sada je najbliži pratilac "crvene furije", dok je Francuska pala na treću poziciju nakon remija (2:2) sa Islandom u kvalifikacijama.

U vrhu poretka Nemačka je ponovo među deset najboljih reprezentacija sveta (10. mesto), dok je Hrvatska ispala iz elitnog kruga i sada zauzima 11. poziciju. Holandija je napredovala na šesto mesto, ispred Brazila koji je pao na sedmo nakon poraza u prijateljskom meču protiv Japana.

Među selekcijama iz Top 50, najveći napredak ostvarile su Mađarska (37, +4), Škotska (38, +5), Nigerija (41, +4) i Rumunija (47, +4), dok su Grčka (48, -8) i Švedska (40, -8) najviše nazadovale nakon poraza u kvalifikacijama.

Najveći skok ostvarili su Farski Ostrva, Lesoto i Niger, svaka od ovih selekcija napredovala je po devet mesta. Farska Ostrva su posebno impresionirala pobedom nad Češkom (44, -5) u kvalifikacijama za Mundijal 2026, čime su osvojila dodatnih 37,95 bodova, najviše u ovom ciklusu.

Naredno izdanje FIFA rang-liste biće objavljeno 21. novembra 2025. godine.

Fifa rang-lista: 1. Španija 1.880,76 2. Argentina 1.872,43 3. Francuska 1.862,71 4. Engleska 1.824,3 5. Portugal 1.778 6. Holandija 1.759,96 7. Brazil 1.758,85 8. Belgija 1.740,01 9. Italija 1.717,15 10. Nemačka 1.713,3 11. Hrvatska 1.710,15 12. Maroko 1.710,11 13. Kolumbija 1.695,72 14. Meksiko 1.682,52 15. Urugvaj 1.677,57 16. SAD 1.673,49 17. Švajcarska 1.658,32 18. Senegal 1.650,61 19. Japan 1.645,34 20. Danska 1.641,02 ------------------------------------ 36. Srbija 1.507,84

Kurir sport / Beta

