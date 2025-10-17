Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije pokvarila je plasman za dve pozicije i na danas objavljenoj rang-listi Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) zauzima 36. mesto.Srbija se, posle poraza od Albanija (0:1) i pobede nad Andorom (3:1) u oktobarskom ciklusu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, nalazi na 36. mestu sa 1.507,26 bodova. Srbija je u odnosu na prethodni presek izgubila 13,06 bodova.

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Španija je zadržala i dodatno učvrstila prvo mesto zahvaljujući dvema uzastopnim pobedama, potvrdivši dominaciju koju je preuzela u septembru, kada je prekinula argentinsku vladavinu dugu godinu i po dana.

Aktuelni svetski prvak Argentina popela se na drugo mesto i sada je najbliži pratilac "crvene furije", dok je Francuska pala na treću poziciju nakon remija (2:2) sa Islandom u kvalifikacijama.

U vrhu poretka Nemačka je ponovo među deset najboljih reprezentacija sveta (10. mesto), dok je Hrvatska ispala iz elitnog kruga i sada zauzima 11. poziciju. Holandija je napredovala na šesto mesto, ispred Brazila koji je pao na sedmo nakon poraza u prijateljskom meču protiv Japana.

Među selekcijama iz Top 50, najveći napredak ostvarile su Mađarska (37, +4), Škotska (38, +5), Nigerija (41, +4) i Rumunija (47, +4), dok su Grčka (48, -8) i Švedska (40, -8) najviše nazadovale nakon poraza u kvalifikacijama.

Najveći skok ostvarili su Farski Ostrva, Lesoto i Niger, svaka od ovih selekcija napredovala je po devet mesta. Farska Ostrva su posebno impresionirala pobedom nad Češkom (44, -5) u kvalifikacijama za Mundijal 2026, čime su osvojila dodatnih 37,95 bodova, najviše u ovom ciklusu.

Naredno izdanje FIFA rang-liste biće objavljeno 21. novembra 2025. godine.

Fifa rang-lista: 1. Španija 1.880,76 2. Argentina 1.872,43 3. Francuska 1.862,71 4. Engleska 1.824,3 5. Portugal 1.778 6. Holandija 1.759,96 7. Brazil 1.758,85 8. Belgija 1.740,01 9. Italija 1.717,15 10. Nemačka 1.713,3 11. Hrvatska 1.710,15 12. Maroko 1.710,11 13. Kolumbija 1.695,72 14. Meksiko 1.682,52 15. Urugvaj 1.677,57 16. SAD 1.673,49 17. Švajcarska 1.658,32 18. Senegal 1.650,61 19. Japan 1.645,34 20. Danska 1.641,02 ------------------------------------ 36. Srbija 1.507,84

Kurir sport / Beta

Ne propustiteFudbalRADE BOGDANOVIĆ SE NE SMIRUJE - OPET JE ŽESTOKO UDARIO PO PIKSIJU! Optužio ga za IZDAJU, spomenuo i Zadušnice: "Koštao je između 70 i 80 hirurga mesečno..."
rade bogdanović dragan stojković piksi.jpg
FudbalON BI BIO NAJBOLJE REŠENJE ZA SELEKTORA SRBIJE! "Njega niko nije pominjao, a iza sebe ima zavidno iskustvo i trofeje": Ovo je potpuno novi predlog...
4005-dado-djilas.jpg
FudbalBOMBA - ON MENJA PIKSIJA NA KLUPI SRBIJE?! Već se dogovorio sa klubom, čeka se samo FSS?!
IMG-20251011-WA0221.jpg
FudbalBATA ĐORA ZNA KOJI JE KLJUČNI PROBLEM ZA SRPSKI REPREZENTATIVNI FUDBAL: Piksi nije uspeo da ga reši, a ne nazire mu se kraj!
1435y.jpg

 BONUS VIDEO:

Piksi odlazi Izvor: Kurir