Novo rukovodstvo FK Partizan najavilo je u februaru prošle godine žestoko smanjenje plata svih fudbalera.

Rasim Ljajić i Predrag Mijatović uspeli su da izguraju sve što su zacrtali, a poslednji problem zvan Aldo Kalulu rešili su nedavno, raskidom ugovora sa fudbalerom.

Stegli kaiš jer su morali - Predrag Mijatović i Rasim Ljajić Foto: Starsport

Natho pokazao odanost

Da podsetimo, Aldo Kalulu bio je jedini fudbaler koji nije želeo da prihvati smanjenje plate, jer nije želeo da se odrekne 600.000 evra po sezoni. Za razliku od njegam, svi ostali igrači kluba iz Humske prihvatili su molbu uprave kluba.

Tako je kapiten Bibars Natho drastično smanjio svoja primanja u Partizanu. Kada je stigao u Humsku u leto 2019. godine iz Olimpijakosa, njegova plata je bila 900.000 evra po sezoni, a danas Izreaelac igra za 15.000 evra po sezoni, piše portal Maxbetsport, odnosno na godišnjem nivou 180.000. Vremešni fudbaler je ovim pokazao da poštuje klub čiji dres nosi već šest godina.

Klinci imaju milionske klauzule

Najplaćeniji fudbaler Partizana trenutno je Gajas Zahid, fudbaler pakistanskog porekla sa pasošem Norveške. I on je pristao da smanji platu, pošto je po ugovoru koji je sa klubom potpisao u leto 2023. godine, imao zagarantovanih 50.000 evra mesečno. Danas, Gajas Zahid prihoduje 20.000 evra mesečno i sa godišnjim primanjima od 240.000 evra, najplaćeniji je fudbaler crno-belih. Izašao je skoro iz povrede, a dosad je za Partizan odigrao 50 utakmica, dao devet golova i imao 11 asistencija. Ugovor mu ističe na leto.

Većina fudbalera Partizana mesečno zarađuju 10.000 evra, odnosno po sezoni 120.000. Valja podsetiti da u klauzulama ugovora koji važe do 2030. godine kod kapitena Vanje Dragojevića i Ognjena Ugrešića, stoji brojka od 15.000.000 evra, a u ugovoru Andreja Kostića čak 20.000.000 evra.

Ognjen Ugrešić i Vanja Dragojević posle produžetka ugovora sa FK Partizan Foto: Www.partizan.rs

Država pomogla zbog UEFA

Raspon plata u FK Partizan, trenutno, kada je u pitanju igrački kadar ide do 15.000 evra, što se uklapa u priču nove uprave. Crno-beli su jedva sklopili finansijsku konstrukciju, pošto su imali obavezan monitoring od strane UEFA i ne bi je prošli, da država Srbija na račun kluba nije uplatila 2.500.000 evra.

Kako sada stvari stoje, deluje da će Partizan na zimu morati da proda nekog od svojih mladih igrača, koje je afirmisao ove jeseni. Sa tim novcem, moguće je da zatvore novčane rupe do kraja sezone, a u slučaju pravog izbora igrača, možda se i dodatno pojačaju.

Kurir sprot/Maxbetsport