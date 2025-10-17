Slušaj vest

Uhapšena su trojica bivših tenisera - braća Karen i Juri Hačatrijan, te Diljan Janev, kao i saučesnik Anžel Janev. Sva četvorica imaju između 25 i 31 godinu.

Francusko ministarstvo pravde je izdalo evropski nalog za hapšenje, a bugarsko pravosuđe u narednim danima treba da odluči o njihovom izručenju Francuskoj.

Oni su optuženi za prekogranično pranje novca stečenog kroz mito i prevare povezane sa sportskim takmičenjima, pogotovo u tenisu.

"Trojica su zadržana u pritvoru, dok je četvrti stavljen u kućni pritvor. Sumnjiče se da su nudili mito igračima i organizacijama na tri kontinenta", navela je portparolka suda u Sofiji, dodavši da se na odluku o pritvoru može uložiti žalba.

U Bugarskoj prema izjavi lokalnog pravosudnog zvaničnika "nemaju potpuni uvid u istragu, već su urađene samo radnje koje su francuske vlasti zatražile da se sprovedu u Bugarskoj".

"Izvršili smo pretres, zaplenili telefone i računare i uhapsili četiri osobe", dodao je on.

Karen i Juri su 2020. godine kažnjeni od strane Jedinice za integritet tenisa zbog nameštanja mečeva. Karen Hačatrijan je doživotno suspendovan iz tenisa, dok je njegov brat kažnjen suspenzijom na 10 godina.

Istraga je utvrdila da je Karen Hačatrijan od 2017. do 2019. godine bio odgovoran za pet slučajeva nameštanja mečeva i devet slučajeva podsticanja drugih igrača da ne pruže svoj maksimum.

Njegov brat Juri je, između ostalog, kontaktirao drugog profesionalnog tenisera i posredovao u klađenju trećih lica.

(Beta)