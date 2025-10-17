Slušaj vest

Dušan Tadić, bivši kapiten Srbije, potvrdio je da se nalazi u sjajnoj formi.

Dušan Tadić, Al Vahda Foto: Screenshot

Tadić je predvodio Al Vahdu, lidera prvenstva Ujedinjenih Arapskih Emirata, do nove pobede. U trijumfu 3:1 nad Al Batehom, 37-godišnji fudbaler je postigao gol u 14. minutu.

Bio je to njegov drugi gol u prvih šest kola, a ima i pet asistencija.

Al Vahda vodi sa 14 bodova, drugi je Al-Ain sa 13.

 Podsetimo, Dušan Tadić se od nacionalnog dresa oprostio posle Evropskog prvenstva prošle godine.

