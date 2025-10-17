Bio je to njegov drugi gol u prvih šest kola, a ima i pet asistencija
Fudbal
ZA SRBIJU "PRESLAB", U EMIRATIMA PREJAK: Dušan Tadić golom pokazao da je u sjajnoj formi
Slušaj vest
Dušan Tadić, bivši kapiten Srbije, potvrdio je da se nalazi u sjajnoj formi.
Dušan Tadić, Al Vahda Foto: Screenshot
Vidi galeriju
Tadić je predvodio Al Vahdu, lidera prvenstva Ujedinjenih Arapskih Emirata, do nove pobede. U trijumfu 3:1 nad Al Batehom, 37-godišnji fudbaler je postigao gol u 14. minutu.
Bio je to njegov drugi gol u prvih šest kola, a ima i pet asistencija.
Al Vahda vodi sa 14 bodova, drugi je Al-Ain sa 13.
Reaguj
Komentariši