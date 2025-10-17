LOKALNA VLAST ZABRANILA IZRAELSKIM NAVIJAČIMA DOLAZAK U BIRMINGEM: Britanska vlada želi da promeni odluku
Britanska vlada saopštila je danas da čini sve što je u njenoj moći kako bi omogućila navijačima fudbalskog kluba Makabi iz Tel Aviva da prisustvuju utakmici protiv Aston Vile 6. novembra, nakon što je lokalna policija u Birmingemu izdala preporuku o zabrani dolaska gostujućih pristalica.
"Vlada sarađuje sa policijom i drugim partnerima kako bi učinila sve što je u našoj moći da obezbedimo da se ova utakmica održi bezbedno, uz prisustvo svih navijača. Razmatramo koje su dodatne mere potrebne", naveo je portparol britanske vlade u saopštenju.
Fudbaleri Aston Vile dočekaće Makabi, u utakmici četvrtog kola Lige Evropa, a taj meč je zakazan za 6. novembar (21.00).
Aston Vila je u četvrtak uveče saopštila da navijačima izraelskog kluba neće biti dozvoljeno prisustvo, pozivajući se na preporuke lokalne policije, što je izazvalo talas negodovanja i kritika.
Pre tog meča Aston Vila u trećem kolu Lige Evropa gostuje holandskoj ekipi Go Ahed Igls (23. oktobar), dok Makabi istog dana u Bačkoj Topoli dočekuje danski Midtjiland.
Fudbalere Makabija sa klupe vodi srpski trener Žarko Lazetić.