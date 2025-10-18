Slušaj vest

Fudbaleri Ovijeda i Espanjola su prošle večeri stajali na terenu dvadesetak sekundi u znak protesta protiv čelnika La Lige.

Unija igrača je solidarna. Barem za sada. Sam početak devetog kola La Lige počeo je kontroverzno pošto je tamošnji šampionat naložio svim nosiocima TV prava da na utakmicu Ovijeda i Espanjola, a potom i na svaku narednu u ovoj rundi, dođu sa tridesetak sekundi zakašnjenja.

Razlog se krije u protestima koje su pokrenuli fudbaleri, a protiv su odluke da se meč Viljareala i Barselone 20. decembra igra u Majamiju iz komercijalnih razloga čime "žuta podmornica" gubi legitimno pravo na domaći teren, dok će Katalonci u drugom delu sezone ugostiti isti tim na svom stadionu.

Španski fudbalski savez je podržao ovu akciju fudbalera koji se žale na nedostatak transparentnosti i doslednosti La lige prema igračima.

Tako je 22 igrača Ovijeda i Espanjola stajalo na terenu prvih 15 sekundi u znak protesta, dok je prenos počeo nakon što se lopta zakotrljala. La liga je tako pokušala i pokušaće i u narednim mečevima, da cenzuriše stav ljudi bez kojih igra ne bi bila moguća. Sramotno.

Jedini igrači koji neće protestovati su fudbaleri Barselone i Viljareal uprkos zajedničkom stavu kako bi se sprečilo da se protestna akcija protumači kao mera nekog od klubova.

Iz Fudbalskog saveza Španije su pozvali navijače da tokom prvih 15 sekundi stajećim aplauzima podrže momke na terenu.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: