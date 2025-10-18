Slušaj vest

Fudbalski klub Crvena zvezda nastavlja da pokazuje da je više od kluba, vodeći računa o srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.

Usledila je još jedna u nizu humanitarna akcija sa Fondacijom Mozzart, koja je ovoga puta otkupila dres prvotimca Marka Arnautovića, a celokupan prihod je preusmeren za izgradnju kuće za tročlanu porodicu Maksić iz Goraždevca, kod Peći.

Marko Arnautović igra fudbal sa devojčicom Aleksijom Maksić na Marakani Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Crvena zvezda je ugostila članove porodice Maksić, koja je boravili na stadionu “Rajko Mitić“, gde su imali priliku da upoznaju prvotimca Marka Arnautovića i prisustvuju treningu crveno-belih.

Poseta je protekla u sjajnoj atmosferi i druženju, a najviše se dolasku na Marakanu i susretu sa napadačem Zvezde obradovala devojčica Aleksija, koja je sa iskusnim napadačem zaigrala i fudbal na pomoćnom terenu.

- Presrećan sam i ponosan što je novac prikupljen na humanitarnoj aukciji mog dresa iskorišćen za izgradnju kuće porodice Maksić iz Goraždevca. Za mene to ima ogroman značaj, jer pokazuje koliko i mali gest može promeniti nečiji život. Fudbal mi je doneo mnogo lepih trenutaka, ali osećaj da mogu da pomognem onima kojima je to zaista potrebno je definitivno jedan od najlepših. Drago mi je što će ovoga puta neophodnu pomoć dobiti baš familija sa Kosmeta, a uz to sam siguran da će i u budućnosti biti organizovano još dosta akcija ovog tipa i da ćemo usrećiti još mnogo porodica – rekao je Marko Arnautović.

Dres Marka Arnautovića Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Utiske je podelio je i član porodice sa Kosova i Metohije Aleksandar Maksić.

- Stvarno je ogromno zadovoljstvo i ovim putem bih se zahvalio i Marku Arnautoviću i Crvenoj zvezdi što nam pomažu u izgradnji kuće. Znači nam dosta stvarno i što smo upoznali Arnautovića, jednog od naših idola. Želeo bih ovim putem pošto nisam često pred kamerama, da se zahvalim Marku, potom Crvenoj zvezdi i fondaciji Delije i Srbi za Srbe, te da prenesem pozdrave od naše bratije iz manastira Visoki Dečani – istakao je Aleksandar Maksić.

Uoči treninga Marko Arnautović je uručio dres devojčici, u kome je Aleksija prošetala sve do glavnog terena.

- Veliko nam je zadovoljstvo da posmatramo trening velike Crvene zvezde i sigurno će dres naći posebno mesto kod nas kući. Mnogo mi je drago, ne mogu rečima da objasnim koliko sam zahvalan - poručio je Aleksandar Maksić.