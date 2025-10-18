Slušaj vest

Klub iz severnog Londona je navodno još uvek u potrazi za centarforom koji bi popunio prazninu nastalu odlaskom Harija Kejna u Bajern Minhen.

Dominik Solanke, koji je letos stigao kao pojačanje, nije uspeo da ostavi dublji trag i tek povremeno postiže golove, a trener Tomas Frank nije u potpunosti zadovoljan njegovim učinkom. Upravo zato, ime srpskog reprezentativca ponovo se našlo u engleskim medijima kao moguća opcija za pojačanje Totenhema.

Gostujući u popularnom fudbalskom podkastu "Fudbal insajder", Kit Vejns, bivši generalni direktor škotskog Aberdina, Evertona i Aston Vile, osvrnuo se na glasine o mogućem transferu Dušana Vlahovića i istakao da bi se srpski napadač savršeno uklopio u filozofiju igre Totenhema.

"Totenhemu i dalje fali pravi, prekaljeni napadač. Vlahović bi rešio te probleme. Mislim da bi se odlično uklopio u ekipu. Nema mnogo vremena, ali mogao bi transfer da se realizuje u januaru. Navodno i on naginje ka Totenhemu", rekao je Vejns.

Dušan Vlahović na utakmici protiv Borusije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Chris Ricco / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Vlahović je već neko vreme pod lupom nekoliko evropskih velikana. Pored Totenhema, interesovanje su pokazali i Čelsi, Mančester Junajted, Bajern Minhen i Barselona. Ipak, engleski mediji navode da bi Totenhem mogao imati prednost zbog stila igre koji bi najviše odgovarao srpskom špicu.

Napadač Juventusa trenutno ulazi u završnicu ugovora sa torinskim klubom, koji ističe narednog leta, što bi moglo značajno da smanji njegovu tržišnu vrednost. Zbog toga mnogi veruju da bi se upravo tokom januarskog prelaznog roka 2026. godine mogla voditi prava trka za njegov potpis.

Sa druge strane, u Italiji se spekuliše da Juventus sprema Vlahoviću novi ugovor.

Erdon Žegrova
Dušan Vlahović
Reakcija Dušana Vlahovića na utakmici protiv Borusije
IMG-20251011-WA0203.jpg

