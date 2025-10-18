Slušaj vest

Prednost Sevilji doneo je Ruben Vargas golom u 16. minutu, a izjednačenje Majorki Vedat Murići pogotkom u 67. minutu.

Vođstvo Majorki doneo je Mateo Džozef golom u 72. minutu, da bi isti igrač postavio konačan rezultat pogotkom u 77. minutu.

Srpski vezista u ekipi Sevilje Nemanja Gudelj završio je utakmicu kao neiskorišćena zamena.

Majorka zauzima 15. mesto na tabeli sa osam bodova, dok je Sevilja sedma sa 13 bodova.

Majorka će u narednom kolu u Palmi dočekati Levante, dok će Sevilja igrati na gostujućem terenu u San Sebastijanu protiv Real Sosijedada.

