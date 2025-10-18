Fudbaleri Majorke pobedili su na gostujućem terenu Sevilju 3:1, u utakmici devetog kola španske La Lige.
GUDELJ SA KLUPE GLEDAO PORAZ SEVILJE: Marjoka spakovala tri komada u gostima
Prednost Sevilji doneo je Ruben Vargas golom u 16. minutu, a izjednačenje Majorki Vedat Murići pogotkom u 67. minutu.
Vođstvo Majorki doneo je Mateo Džozef golom u 72. minutu, da bi isti igrač postavio konačan rezultat pogotkom u 77. minutu.
Srpski vezista u ekipi Sevilje Nemanja Gudelj završio je utakmicu kao neiskorišćena zamena.
Majorka zauzima 15. mesto na tabeli sa osam bodova, dok je Sevilja sedma sa 13 bodova.
Majorka će u narednom kolu u Palmi dočekati Levante, dok će Sevilja igrati na gostujućem terenu u San Sebastijanu protiv Real Sosijedada.
(Beta)
