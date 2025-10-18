MIRNO POPODNE U SERIJI A: Dva remija - i to oba bez golova!
Fudbaleri Lečea odigrali su na svom terenu nerešeno protiv Sasuola 0:0, u utakmici sedmog kola italijanske Serije A.
Srpski vezista Nemanja Matić odigrao je celu utakmicu za Sasuolo, dok je njegov sunarodnik u ekipi Lečea Nikola Štulić iz igre izašao u 64. minutu.
Leče zauzima 14. mesto na tabeli sa šest bodova, dok je Sasuolo osmi sa 10 bodova.
Leče će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Udineu protiv Udinezea, dok će Sasuolo u Ređo Emiliji dočekati Romu.
Fudbaleri Pize su na svom terenu odigrali nerešeno protiv Verone 0:0.
Piza zauzima pretposlednje, 19. mesto na tabeli sa tri boda, dok se Verona nalazi na 17. poziciji sa četiri boda.
Piza će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Milana, dok će Verona dočekati Kaljari.
(Beta)