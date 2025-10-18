Slušaj vest

Strelci za Barselonu bili su Pedri u 13. i Ronald Arauho u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Gol za Đironu postigao je Aksel Vicel u 20. minutu.

Barselona je prva sa 22 boda, jednim više i utakmicom više od drugoplasiranog Real Madrida.

U narednom kolu, Barselona će gostovati Real Madridu, dok će Đirona dočekati Ovijedo.

(Beta)

