Fudbaleri Barselone pobedili su danas na svom terenu Đironu 2:1, u devetom kolu španske Primere.
Strelci za Barselonu bili su Pedri u 13. i Ronald Arauho u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.
Gol za Đironu postigao je Aksel Vicel u 20. minutu.
Barselona je prva sa 22 boda, jednim više i utakmicom više od drugoplasiranog Real Madrida.
U narednom kolu, Barselona će gostovati Real Madridu, dok će Đirona dočekati Ovijedo.
(Beta)
