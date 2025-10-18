Slušaj vest

Spartak ponovo nije uspeo da pobedi,a domaćinu od starta ništa nije išlo na ruku.

Najpre se povredio srpski fudbaler Srđan Babić u 10 minutu, a sa terena je iznet na nosilima.

Spartak je ostao sa igračem manje u 26. minutu kada je štoper Aleksander Điku dobio direktan crveni karton, faulom kao poslednji igrač odbrane.

Novi udarac domaćin je doživeo u 54. minutu kada je Timur Sulejmanov pogodio za 0:1 i muk na tribinama.

1/12 Vidi galeriju Dejan Stanković Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com

Ipak, spas od novog poraza doneo je Ezekjel Barko u 85. minutu golom za konačnih 1:1.

Međutim uprkos remiju, mediji u Rusiji ističu da bi novi neuspeh mogao da bude koban i konačan kraj za sudbinu Dejana Stankovića u moskovskom velikanu.

Spartak sada zauzima tek šesto mesto na tabeli sa 19 bodova, dok Rostov ima pet manje na 10. poziciji.

Vodeći Krasnodar ima sedam bodova više od Spartaka.