Marko Arnautović za kratko vreme postao je ljubimac navijača Crvene zvezde i Delije definitivno žele da ga gledaju na Marakani još dugo.

Ipak, za napadača njegovih kvaliteta interesovanje uvek postoji, a Serkl Briž već je napravio i prve korake kako bi ga doveo u Belgiju. Trener ovog kluba je pomoćnik Ralfa Ragnika u reprezentaciji Austrije, Onur Činel, te je on otkrio kako je pitao Arnautovića da napusti Zvezdu i dođe u Serkl Briž gde je zvao i iskusnog Davida Alabu. Na sreću po sve u Zvezdi, Markov odgovor je bio jasan.

1/8 Vidi galeriju Marko Arnautović Crvena zvezda - Seltik Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

- Da li sam naučio nešto što bi moglo da pomogne Serkl Brižu? Pitao sam Arnautovića da dođe i pomogne nam, ali još uvek neće. Isto važi i za Davida Alabu. On je zainteresovan, ali mislim da Serkl još uvek ne može finansijski da parira Real Madridu oko njegovog ugovora - otkrio je Onur Činel.

Dakle, Marko Arnautović je srećan i zadovoljan u dresu Zvezde, a ugovor sa klubom sa Marakane ima do kraja juna 2027. godine.

