Slušaj vest

Posle više od godinu dana života u Madridu, Kilijan Mbape konačno je otkrio kako izgleda svakodnevica jednog od najpoznatijih fudbalera sveta u novom okruženju. U razgovoru za medij Brut, francuska zvezda Kraljevskog kluba govorila je o procesu prilagođavanja u Realu, životu u Španiji i razlikama u odnosu na Pariz - grad koji je dugo smatrao svojim domom.

Od trenutka kada je stigao na Bernabeu leta 2024, Mbape je delovao kao da nikada nije morao da se prilagođava. Na terenu briljira, a van njega, kako kaže, uživa u jednostavnijem i mirnijem načinu života.

"Ovde prave fantastičnu paelju", rekao je kroz osmeh. "Ljudi će možda pomisliti da je to kliše, ali stvarno je odlična, zaista veoma dobra. Ovde se lepo živi, ljudi su topli, ljubazni. Puštaju da život ide svojim tokom. Veoma su ‘opušteni’. Zadovoljstvo je biti ovde svakog dana i imati priliku da proživim jedno novo životno iskustvo".

1/11 Vidi galeriju Kilijan Mbape postigao het-trik protiv Mančester Sitija Foto: Profimedia

Očigledno je da Mbape uživa u španskom mentalitetu i opuštenom tempu života koji je potpuno suprotan onom u Parizu. Dok u francuskoj prestonici svaki dan protiče u haotičnom ritmu, Madrid mu, kako priznaje, omogućava da diše sporije i da uživa u svakom trenutku.

"Ovde sam mnogo manje u žurbi. Pariz je grad koji nema vremena ni za koga, on juri napred i ti moraš da pratiš njegov ritam. U Madridu možeš da imaš svoj ritam, da odvojiš vreme da uradiš stvari i da ih zaista ceniš", objasnio je Mbape. "Ali Pariz je fantastičan grad. Voleo sam svaku sezonu i svaku godinu koju sam proveo tamo, ali mislim da je za mene došlo vreme za promenu".

Ove reči jasno pokazuju da je francuski as pronašao balans koji mu je, po sopstvenom priznanju, nedostajao dok je nosio dres PSŽ-a. U Madridu, osim sportskih izazova, Mbape je otkrio i drugačiji ritam života - manje buke, više vremena za sebe i više prostora za mir.

Za fudbalera koji je od tinejdžerskih dana živeo pod reflektorima, promena sredine bila je i lični izazov. Ali Mbape je uspeo da pronađe idealan spoj između profesionalne ambicije i unutrašnje ravnoteže. U suprotnom, ne bi bio tako efikasan. Ove sezone je već postigao 14 golova na 10 utakmica za Real u La Ligi i Ligi šampiona.

Kurir sport / Meridian sport

BONUS VIDEO: