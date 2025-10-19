Ozbiljan skandal desio se na meču koji su odigrali Bane iz Raške i Šumadija iz Drače
ŽESTOKA TUČA IGRAČA I NAVIJAČA - NOVI SKANDAL U SRPSKOM FUDBALU! Sevale pesnice, nije se znalo ko koga udara! Isplivao snimak totalnog haosa! (VIDEO)
Novi skandal potresa srpski fudbal.
Na meču 10. kola Zone "Morava" koji su odigrali Bane iz Raške i Šumadija iz Drače, a koji je završen rezultatom 2:2, došlo je do ozbiljne tuče igrača i navijača.
Tuča na meču Bane - Šumadija Foto: Printscreen / Instagram / sveofudbaluu_
Kako se vidi na snimku koji je objavljen na Instagram stranici "Sve o fudbalu", sevale su pesnice nasred terena, te se nije znalo ko koga udara u ovoj situaciji.
Objašnjenje zbog čega je došlo do haosa nemamo, ali je jasno da je pred disciplinskom komisijom ozbiljan posao i da će ovaj događaj dobiti svoj epilog posle istrage.
Pogledajte kako je sve izgledalo:
