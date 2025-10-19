Slušaj vest

Novi skandal potresa srpski fudbal.

Na meču 10. kola Zone "Morava" koji su odigrali Bane iz Raške i Šumadija iz Drače, a koji je završen rezultatom 2:2, došlo je do ozbiljne tuče igrača i navijača.

Tuča na meču Bane - Šumadija Foto: Printscreen / Instagram / sveofudbaluu_

Kako se vidi na snimku koji je objavljen na Instagram stranici "Sve o fudbalu", sevale su pesnice nasred terena, te se nije znalo ko koga udara u ovoj situaciji.

Objašnjenje zbog čega je došlo do haosa nemamo, ali je jasno da je pred disciplinskom komisijom ozbiljan posao i da će ovaj događaj dobiti svoj epilog posle istrage.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

