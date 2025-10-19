CRVENA ZVEZDA - IMT: Mirko Ivanić duplirao prednost
Fudbaleri Crvene zvezde u 12. kolu Super lige Srbije dočekuju IMT.
28' Velika prilika za IMT
Najveća prilika za goste. Vladimir Radočaj je prošao po desnoj strani, šutirao, ali je lopta prošla pored stative.
23' GOOOL! Mirko Ivanić 2:0
Kapiten Mirko Ivanić duplirao je vođstvo Crvene zvezde.
Prethodio je napad IMT-a u kome su gosti tražili penal. Zvezda je krenula u kontru, lopta je stigla do Ivanića koji je u situaciji 1na1 matirao Brača. Arnautović je asistent.
16' GOOOL! MarkoArnautović 1:0
Akcija Zvezde je krenula od Tomasa Handela, Vasilije Kostov je sjajno asistirao Marku Arnautoviću, a ovaj matirao golmana Brača.
Ovo je drugi prvenstveni gol Arnautovića u dresu Zvezde posle onog u Novom Pazaru. Ukupno treći posle gola Seltiku.
Da je u sjajnoj formi, pokazao je u dresu Austrije kada je dao četiri gola San Marinu.
Krunić se vratio posle dva meseca
Rade Krunić je ponovo u timu Zvezde.
Iskusni vezista se povredio u meču protiv Pafosa u avgustu, i od tada je bio na listi povređenih igrača.
Bez publike
Utakmica na stadionu "Rajko Mitić" igra se u specifičnim uslovima, tačnije bez prisustva publike.
Crvena zvezda je kažnjena sa dva meča suspenzije zbog incidenata tokom duela sa Radničkim iz Kragujevca, kada je na meti huligana bio Vladimir Stojković.
