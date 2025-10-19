Nakon što je lopta sa centra ispucana u aut, igrači gostujuće ekipe su seli na zemlju u znak protesta koji je trajao 20-tak sekundi
SKANDAL U NOVOM SADU! Igrači ispucali loptu i seli na travu: Ovo je razlog čudnog poteza fudbalera iz Leskovca
Fudbaleri Dubočice iz Leskovca posedali su na travu posle početnog udarca na utakmici 14. kola Prve lige Srbije protiv Kabela u Novom Sadu.
Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport
Nakon što je lopta sa centra ispucana u aut, igrači gostujuće ekipe su seli na zemlju u znak protesta koji je trajao 20-tak sekundi.
Razlog ovakve vrste protesta leži u činjenici da se fudbalerima iz Leskovca duguju plate.
Posle pobede Kabela 3:1, novosadski klub je 12. sa 16 bodova, dok je Dubočica sa bodom manje na 14. mestu.
