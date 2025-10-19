Slušaj vest

Fudbaleri Dubočice iz Leskovca posedali su na travu posle početnog udarca na utakmici 14. kola Prve lige Srbije protiv Kabela u Novom Sadu.

Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport

Nakon što je lopta sa centra ispucana u aut, igrači gostujuće ekipe su seli na zemlju u znak protesta koji je trajao 20-tak sekundi.

Razlog ovakve vrste protesta leži u činjenici da se fudbalerima iz Leskovca duguju plate.

Posle pobede Kabela 3:1, novosadski klub je 12. sa 16 bodova, dok je Dubočica sa bodom manje na 14. mestu.

Ne propustiteFudbalPREVENCIJA! Fudbaler Grafičara na kardiološkom pregledu: Sigurnost i motivacija za dalje!
Graficar - Macva Sabac_0058.jpg
FudbalEL FARDU BEN POTPISAO ZA ZEMUN: Bivši fudbaler Zvezde važan šraf za povratak kluba u Super ligu
Ben.jpg
FudbalVOŽDOVAC JAČI ZA DVA IMENA! Milivojević i Dimitrić su nova lica na "krovu"! Tim se formira korak po korak, a ambicije rastu...
jak-2693111111.jpg
FudbalBOMBA! Sedorf potpisao za srpski klub - igraće u Leskovcu!
whatsapp-image-20231119-at-5.10.51-pm-2.jpg

Navijači Srbije u Andori Izvor: Kurir