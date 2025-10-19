Slušaj vest

Fudbaleri Dubočice iz Leskovca posedali su na travu posle početnog udarca na utakmici 14. kola Prve lige Srbije protiv Kabela u Novom Sadu.

Nakon što je lopta sa centra ispucana u aut, igrači gostujuće ekipe su seli na zemlju u znak protesta koji je trajao 20-tak sekundi.

Razlog ovakve vrste protesta leži u činjenici da se fudbalerima iz Leskovca duguju plate.

Posle pobede Kabela 3:1, novosadski klub je 12. sa 16 bodova, dok je Dubočica sa bodom manje na 14. mestu.