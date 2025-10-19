Fudbaleri Selte i Sosijedada odigrali su nerešeno (1:1), u meču devetog kola LaLige
ZVEZDIN RIVAL I DALJE NE ZNA ZA POBEDU: Selta ispustila trijumf u 89. minutu!
Fudbaleri Selte i Sosijedada odigrali su nerešeno (1:1), u meču devetog kola LaLige.
Seltu je u vođstvo doveo Pablo Duran u 20. minutu, ali je domaći tim u završnici prvog poluvremena ostao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Karlu Starfeltu.
Real Sosijedad je blizu izjednačenja bio u 49. minutu, ali je pogodak Mikela Ojarsabala poništen zbog ofsajda.
Baskijski tim je do boda došao u 89. minutu golom Karlosa Solera.
Selta zauzima 17. mesto na tabeli Primere sa sedam bodova, dok je Real Sosijedad na 18. poziciji sa bodom manje.
U sledećem kolu Selta gostuje Osasuni, a Real Sosijedad u San Sebastijanu dočekuje Sevilju.
Podsetimo Selta je rival Crvene zvezde u Ligi Evrope, meč je na programu u januaru u Beogradu.
