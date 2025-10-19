Slušaj vest

Fudbaleri Selte i Sosijedada odigrali su nerešeno (1:1), u meču devetog kola LaLige.

Seltu je u vođstvo doveo Pablo Duran u 20. minutu, ali je domaći tim u završnici prvog poluvremena ostao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Karlu Starfeltu.

Real Sosijedad je blizu izjednačenja bio u 49. minutu, ali je pogodak Mikela Ojarsabala poništen zbog ofsajda.

1/7 Vidi galeriju Selta Foto: Pedro Mina / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Baskijski tim je do boda došao u 89. minutu golom Karlosa Solera.

Selta zauzima 17. mesto na tabeli Primere sa sedam bodova, dok je Real Sosijedad na 18. poziciji sa bodom manje.

U sledećem kolu Selta gostuje Osasuni, a Real Sosijedad u San Sebastijanu dočekuje Sevilju.

Podsetimo Selta je rival Crvene zvezde u Ligi Evrope, meč je na programu u januaru u Beogradu.