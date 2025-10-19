Slušaj vest

Junajted je poveo u drugom minutu, kada je loptu u prostor poslao Amad Dijalo, a u strelce se upisao Brajan Mbeumo.

Ovo je drugi put da je u duelu između Liverpula i Junajteda gol postignut u prva dva minuta, a prethodno je to viđeno 1995. godine kada je pogodak za Junajted zabeležio Niki Bat.

Premijer liga 2025/26

Liverpul, aktuelni prvak Engleske, do izjednačenja je došao u 78. minutu. Loptu je pred gol poslao Federiko Kijeza, a Kodi Gakpo je iz blizine savladao golmana Senea Lamensa.

Šest minuta kasnije Junajted je ponovo došao do vođstva, kada je gol glavom postigao Hari Megvajer.

Ovo je prva pobeda Junajteda na Enfildu nakon 17. januara 2016. godine.

 Liverpul je nastavio seriju loših rezultata, zabeleživši četvrti uzastopni poraz u svim takmičenjima.

Na tabeli Premijer lige Liverpul zauzima treće mesto sa 15 bodova, dok je Junajted deveti sa dva boda manje.

Prvi je trenutno Arsenal sa 19 bodova, a drugi Mančester siti koji ima 16.

U sledećem kolu Liverpul gostuje Brentfordu, a Junajted dočekuje Brajton.

