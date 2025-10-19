Hajduk razbio Istru na gostovanju
HNL
HAJDUK NE DA VRH TABELE: Splićani silni u Puli, mrtva trka sa Dinamom!
Hajduk je na gostovanju savladao Istru u Puli sa 3:0 u okviru 10. kola HNL-a.
Tim iz Splita se ovom pobedom bodovno izjednačio s Dinamom Zagreb, koji je ostao na vrhu zahvaljujući boljoj gol-razlici.
Hajduk Split - Torcida Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot
Junaci trijumfa bili su Mišel Šego, koji je postigao dva gola, i Iker Almena, koji je otvorio seriju pogodaka. Uz to, Hajduk je prekinuo impresivan niz Istre, koja je na domaćem terenu bila neporažena čak 16 utakmica, još od novembra prošle godine.
Ovim trijumfom Hajduk je pokazao da ozbiljno računa na borbu za titulu. Sa 22 osvojena boda, Splićani dele vrh tabele sa Dinamom, dok Istra ostaje šesta sa 12 bodova.
