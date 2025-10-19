Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pregazili su na stadionu "Rajko Mitić" ekipu IMT-a rezultaom 6:1 u meču 12. kola Superlige Srbije.

Istorijski trenutak na Marakani dogodio se u drugom poluvremenu kada je mladi Vasilije Kostov (17) nasledio kapitensku traku od Mirka Ivanića.

Crvena zvezda - IMT Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Bio je to svojevrstan odgovor večitom rivalu, Partizanu, koji je ranije promovisao Vanju Dragojevića (19) u zamenika kapitena crno-belih.

Dakle, Zvezda je prevazišla Partizan, odlukom da Kostov sa 17 godina ponese traku oko ruke - koji je dve godine mlađi od Dragojevića.

Kostov je meč protiv IMT-a završio sa dve asistencije i jednim postignutim golom.

