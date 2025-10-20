Slušaj vest

Iako je prva želja vlasnika Notingem Foresta Evangelosa Marinakisa bila promocija Marka Silve za novog menadžera ekipe, to neće biti slučaj.

Pitanje koje se nameće je - ko će biti novi trener Nikoli Milenkoviću i njegovim saigračima?

Klauzula od 15.000.000 evra koju ima Portugalac u svom ugovoru sa Fulamom je ozbiljna prepreka, pa je tako suženi izbor nakon otkaza Angeu Postekogluu spao na Šona Dajča.

Njegovo ime provlačilo se odmah u subotu popodne po odlasku australijskog trenera sa "Siti graunda" i kako britanski mediji pišu, dve strane su u poodmaklim pregovorima.

Dajč je neko ko je ime stekao igrajući defanzivno orjentisan fudbal, uglavnom koristeći osnovnu 4-4-2 formaciju. Njegove ekipe nisu plenile atraktivnošću, niti bile gledljive, što je donekle krasilo i bivšeg trenera Foresta Nuna Espirita Santa s izuzetkom upravo "šumara" koji su igrali dopadljiv fudbal.

Ovaj pedesetčetvorogodišnji menadžer iz Keteringa je bez kluba od januara kada je posle dve godine napustio Everton. Prethodno je u 425 navrata predvodio Barnli, a radio je kratko i u Votfordu.

Kurir sport / Sportske.net

