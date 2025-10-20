KANDIDATA JE SVE MANJE! Ko će biti novi trener Nikoli Milenkoviću?! Evo ko je glavni favorit!
Iako je prva želja vlasnika Notingem Foresta Evangelosa Marinakisa bila promocija Marka Silve za novog menadžera ekipe, to neće biti slučaj.
Pitanje koje se nameće je - ko će biti novi trener Nikoli Milenkoviću i njegovim saigračima?
Klauzula od 15.000.000 evra koju ima Portugalac u svom ugovoru sa Fulamom je ozbiljna prepreka, pa je tako suženi izbor nakon otkaza Angeu Postekogluu spao na Šona Dajča.
Njegovo ime provlačilo se odmah u subotu popodne po odlasku australijskog trenera sa "Siti graunda" i kako britanski mediji pišu, dve strane su u poodmaklim pregovorima.
Dajč je neko ko je ime stekao igrajući defanzivno orjentisan fudbal, uglavnom koristeći osnovnu 4-4-2 formaciju. Njegove ekipe nisu plenile atraktivnošću, niti bile gledljive, što je donekle krasilo i bivšeg trenera Foresta Nuna Espirita Santa s izuzetkom upravo "šumara" koji su igrali dopadljiv fudbal.
Ovaj pedesetčetvorogodišnji menadžer iz Keteringa je bez kluba od januara kada je posle dve godine napustio Everton. Prethodno je u 425 navrata predvodio Barnli, a radio je kratko i u Votfordu.
