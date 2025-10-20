Slušaj vest

Bivši hrvatski fudbaler, a sada poznati komentator i analitičar Joško Jeličić, u svom prepoznatiljvom stilu komentarisao je utakmice 10. kola hrvatskog HNL-a.

Čovek koji je privukao veliku pažnju javnosti u Srbiji kada je tokom Evropskog prvenstva sramno izvređao reprezentaciju Srbije i selektora Dragana Stojkovića Piksija, sada je žestoko opleo po reprezentativcu Bosne i Hercegovine i golmanu Rijeke, Martinu Zlomisliću.

Rijeka je odigrala nerešeno protiv Slaven Belupa 1:1, a Jeličić je bez dlake na jeziku prokomentarisao nastup golmana iz Bosne.

"Zlomislić je od početka sezone nesigurniji nego situacija u Gazi, tako da kažem", ispalio je Jeličić.

Nakon Bosanca, na red je došao Slovenac - trener Osijeka Simon Rožman.

"Kvota na Rožmanovu smenu je verovatno blokirana, pogledajte im raspored koji sledi. Varaždin je četvrti sa 15 bodova, a Osijek pretposlednji sa devet. Sa nekoliko utakmica možete popraviti rezultatski utisak, ali kad vidite te igrače kako igraju bez samopouzdanja, ne izgleda dobro", rekao je Jeličić.

Kurir sport