Slušaj vest

Bivši hrvatski fudbaler, a sada poznati komentator i analitičar Joško Jeličić, u svom prepoznatiljvom stilu komentarisao je utakmice 10. kola hrvatskog HNL-a.

Čovek koji je privukao veliku pažnju javnosti u Srbiji kada je tokom Evropskog prvenstva sramno izvređao reprezentaciju Srbije i selektora Dragana Stojkovića Piksija, sada je žestoko opleo po reprezentativcu Bosne i Hercegovine i golmanu Rijeke, Martinu Zlomisliću.

Rijeka je odigrala nerešeno protiv Slaven Belupa 1:1, a Jeličić je bez dlake na jeziku prokomentarisao nastup golmana iz Bosne.

"Zlomislić je od početka sezone nesigurniji nego situacija u Gazi, tako da kažem", ispalio je Jeličić.

Nakon Bosanca, na red je došao Slovenac - trener Osijeka Simon Rožman.

"Kvota na Rožmanovu smenu je verovatno blokirana, pogledajte im raspored koji sledi. Varaždin je četvrti sa 15 bodova, a Osijek pretposlednji sa devet. Sa nekoliko utakmica možete popraviti rezultatski utisak, ali kad vidite te igrače kako igraju bez samopouzdanja, ne izgleda dobro", rekao je Jeličić.

Kurir sport

Ne propustiteFudbal"OVO BI TREBALO REŠAVATI ČUPANJEM UŠIJU!" Kontroverzni Hrvat brutalno udario na fudbalere posle utakmice: Nisi dao gol celo prvenstvo, ali sada hoćeš?!
Joško Jeličić
Fudbal"NE MOŽEŠ BRANITI AKO IMAŠ 100 KILOGRAMA!" Kontroverzni Hrvat bez dlake na jeziku brutalno isprozivao tragičara derbija Hajduka i Dinama
FudbalPOSLE SRAMNIH UVREDA NA RAČUN SRBIJE, KONTROVERZNI HRVAT BRUTALNO OPLEO PO SVOJIMA: Hrvatski klubovi će se grliti kad izbore korner u Evropi!
jelicic.jpg
Fudbal"ŽAO MI JE ŠTO JE GOTOVINA LEŽAO SEDAM GODINA..." Skandalozna izjava Hrvata koji komentariše fudbal: Ne bi ni dana ležao da je...
Josko-Jelicic-foto-HRT-youtube-screenshot-872x610 copy.jpg

Gol Albanije Izvor: MONDO/Dušan Ninković