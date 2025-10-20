Reakcije iz IMT-a posle gola Alekse Mitića na utakmici Crvena zvezda - IMT

Aktuelni šampion Srbije je do tri boda stigao pobedom rezultatom 6:1, ali su i gosti imali razlog za zadovoljstvo.

Mirko Ivanić je do 53. minuta kompletirao het-trik, a strelci su za crveno-bele bili još Marko Arnautović, Vasilije Kostov i Luka Zarić.

Ipak, jedini gol IMT-a će se pamtiti više od šest koje je postigla Zvezda.

Aleksa Mitić je ušao u istoriju u 79. minutu, kada je postigao jedini gol za svoj tim.

Pri rezultatu 5:0 se odlično snašao u kaznenom prostoru domaćina i uspeo je da pošalje loptu u gol Mateusa.

Smanjio je na 5:1, ali su saigrači i treneri slavili kao da se radi o, na primer, izjednačujućem pogotku.

Mitić je ispisao istoriju srpskog fudbala i oborio rekord Dušana Vlahovića, a to je uradio samo 19 dana nakon što je proslavio 16. rođendan (30. septembra).

Da stvar bude još zanimljivija, Mitić je tek dan pred utakmicu potpisao stipendijski ugovor, a meč na Marakani je bio njegov seniorski debi.

Mladi fudbaler je ove sezone igrao na devet utakmica kadetske lige Srbije i na njima je postigao pet golova.

Zbog svega ovoga, možda reakcija iz IMT-a ni ne bi trebalo da čudi.

