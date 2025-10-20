Slušaj vest

Podsetimo, Marko Pavlović koji je rođen 2003. godine je iznenada preminuo, a tragičnu vest je javnosti podelio njegov klub Obilić iz Kukujevca.

Uzrok smrti nije saopšten, a emotivnom porukom se na društvenim mrežama oglasila Markova tetka.

- Tetkino dete... Nema reči, za ovu tugu, Anđele Božiјi. Tvoјi Mama, Otac, sestre... Ne mogu oni živeti, ovaј život bez tebe. Gde јe Božanska pravda? U cvetu mladosti, u dvadesetdrugoј godini tvog života, u јednom trenu, otišao si - napisala je ona i dodala: