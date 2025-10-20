"NEMA REČI ZA OVU TUGU, U JEDNOM TRENU SI OTIŠAO" Srbiju slomila smrt mladog fudbalera (21), član porodice emotivnom porukom rasplakao sve
Podsetimo, Marko Pavlović koji je rođen 2003. godine je iznenada preminuo, a tragičnu vest je javnosti podelio njegov klub Obilić iz Kukujevca.
Uzrok smrti nije saopšten, a emotivnom porukom se na društvenim mrežama oglasila Markova tetka.
- Tetkino dete... Nema reči, za ovu tugu, Anđele Božiјi. Tvoјi Mama, Otac, sestre... Ne mogu oni živeti, ovaј život bez tebe. Gde јe Božanska pravda? U cvetu mladosti, u dvadesetdrugoј godini tvog života, u јednom trenu, otišao si - napisala je ona i dodala:
- Početak života, ugašen. Bože ne dozvoli da roditelji gube decu. Kako se živi bez deteta??? Kako će moјa sestra preživeti ovu bol? Vrhunski fudbaler, više no vaspitano dete... Cela Voјvodina u žalosti... Ma šta јa pišem... Ne mogu јa ovo... - poručila je tetka stradalog fudbalera.