Fudbaler Pari Sen Žermena Usman Dembele vratio se u tim posle višenedeljne pauze zbog povrede butine i biće na raspolaganju za meč protiv Bajer Leverkuzena u Ligi šampiona, saznaje agencija AFP iz izvora bliskih klubu.

Dembele je povredu zadobio u septembru, tokom nastupa za reprezentaciju Francuske, a tokom reprezentativne pauze boravio je u specijalizovanoj klinici u Dohi (Katar), gde je sprovodio terapiju.

Dodela Zlatne lopte u Parizu 2025. Foto: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Francuski fudbaler se prošle nedelje vratio treninzima sa ekipom, ali nije bio u sastavu za prvenstvenu utakmicu protiv Strazbura (3:3).

Kurir sport / Beta

