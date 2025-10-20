Slušaj vest

Bivši trener Crvene zvezde Barak Bahar blizu je povratka trenerskom poslu i to na mesto gde je pravio najbolje rezultate.

Kako izraelski portal "One" tvrdi, Bahar bi mogao da se vrati u Makabi iz Haife. Makabi se razišao sa trenerom Dijegom Floresom posle poraza od Netanje rezultatom 3:2, a Bahar je jedan od trojice kandidata da ga nasledi.

Uz njega, tu su još kao opcije Šaron Mimer iz Bnej Sahnina, kao i Alon Hazan, nekadašnji selektor reprezentacije Izraela.

Veoma je zanimljivo zbog čega se Barak Bahar navodi kao prva opcija. Naime, izraelski stručnjak i dalje prima platu od Makabi Haife, bez obzira na to što je otpušten prošle sezone, te ovaj klub želi da ga dovede kako bi uštedeo.

Ako se bude vratio, Bahar će treći put voditi Makabi. Prvi mandat je bio izuzetno uspešan, drugi, posle Zvezde - i ne baš toliko.

