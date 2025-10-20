Slušaj vest

Bivši trener Crvene zvezde Barak Bahar blizu je povratka trenerskom poslu i to na mesto gde je pravio najbolje rezultate.

Kako izraelski portal "One" tvrdi, Bahar bi mogao da se vrati u Makabi iz Haife. Makabi se razišao sa trenerom Dijegom Floresom posle poraza od Netanje rezultatom 3:2, a Bahar je jedan od trojice kandidata da ga nasledi.

Barak Bahar u Crvenoj zvezdi Foto: Starsport, Privatna Arhiva

Uz njega, tu su još kao opcije Šaron Mimer iz Bnej Sahnina, kao i Alon Hazan, nekadašnji selektor reprezentacije Izraela.

Veoma je zanimljivo zbog čega se Barak Bahar navodi kao prva opcija. Naime, izraelski stručnjak i dalje prima platu od Makabi Haife, bez obzira na to što je otpušten prošle sezone, te ovaj klub želi da ga dovede kako bi uštedeo.

Ako se bude vratio, Bahar će treći put voditi Makabi. Prvi mandat je bio izuzetno uspešan, drugi, posle Zvezde - i ne baš toliko. 

Ne propustiteFudbalOTKAZ ZA OTKAZOM! Bahar se posle Zvezde vratio na mesto uspeha, ali i tamo su ga smenili posle debakla
zvezdamladost-28.jpg
FudbalNAVIJAČI TERAJU BAHARA POSLE NEZAPAMĆENOG DEBAKLA U DERBIJU! Nekadašnji trener Crvene zvezde u teškim trenucima: Čuo sam publiku, nije prijatno...
zvezdanovi-pazar-68.jpg
FudbalDA LI JE ZBOG OVOGA PROPAO U ZVEZDI? Majka fudbalera bacila crnu magiju na Baraka Bahara pre dolaska u Srbiju
20230730--fk-crvena-zvezda-fk-vojvodina6316.jpg
FudbalLAZETIĆ "UGASIO" BAHARA: Srpski trener posle preokreta osvojio Kup Izraela
zvezdatsc157814.jpg

 BONUS VIDEO:

"DA LI BI BAHAR BIO SMENJEN DA JE BIO DRUGAČIJI REZULTAT?" Raka Đurović: Bilo je prosto NEVEROVATNO da ZVEZDA tako PRIMA GOLOVE Izvor: Kurir TV