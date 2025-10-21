Slušaj vest

Trener fudbalera Atletika Dijego Simeone saopštio je spisak od 24 igrača koji će konkurisati za meč trećeg kola Lige šampiona protiv Arsenala (utorak, 21.00).

Na spisku se nalaze:

Golmani: Huan Muso, Jan Oblak, Salvi Eskvivel.

Odbrana: Hoze Marija Himenez, Mateo Ruđeri, Klemen Lengle, Nauel Molina, David Hancko, Mark Pubil, Havi Galan, Robin Le Norman.

Vezni red: Konor Galager, Koke, Pablo Barios, Aleks Baena, Markos Ljorente, Niko Gonzalez, Đulijano Simeone.

Napad: Antoan Grizman, Aleksander Sorlot, Tijago Almada, Karlos Martin, Hulijan Alvarez i Đakomo Raspadori.

Utakmica između Arsenala i Atletika biće odigrana u utorak od 21 čas u Londonu.

Ne propustiteFudbalLA LIGA: Atletiko teškom mukom pobedio Osasunu!
Atletiko Madrid
FudbalPOVLAČI SE RADE BOGDANOVIĆ: "Više me nećete viđati!"
Rade1.jpg
FudbalBAJERN UNIŠTIO ZVEZDINOG DŽELATA, "PETARDU" BACIO I ATLETIKO U MADRIDU! Galata šokirala Liverpul, Inter i Marsej ubedljivi!
Atletiko Madrid
FudbalHTEO DA SE BIJE SA NAVIJAČIMA, UEFA GA ŽESTOKO KAZNILA! Simeone suspendovan zbog haosa u Liverpulu
Dijego Simeone na utakmici protiv Liverpula

 BONUS VIDEO:

Piksi odlazi Izvor: Kurir