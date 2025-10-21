Dijego Simeone objavio je na koje fudbalere računa za meč Atletiko Madrida i Arsenala u Ligi šampiona
SIMEONE RAČUNA NA 24 IGRAČA: Atletiko u ovom sastavu napada Arsenal
Trener fudbalera Atletika Dijego Simeone saopštio je spisak od 24 igrača koji će konkurisati za meč trećeg kola Lige šampiona protiv Arsenala (utorak, 21.00).
Na spisku se nalaze:
Golmani: Huan Muso, Jan Oblak, Salvi Eskvivel.
Odbrana: Hoze Marija Himenez, Mateo Ruđeri, Klemen Lengle, Nauel Molina, David Hancko, Mark Pubil, Havi Galan, Robin Le Norman.
Vezni red: Konor Galager, Koke, Pablo Barios, Aleks Baena, Markos Ljorente, Niko Gonzalez, Đulijano Simeone.
Napad: Antoan Grizman, Aleksander Sorlot, Tijago Almada, Karlos Martin, Hulijan Alvarez i Đakomo Raspadori.
Utakmica između Arsenala i Atletika biće odigrana u utorak od 21 čas u Londonu.
