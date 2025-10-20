Slušaj vest

Fudbaleri Mladosti iz Lučana upisali su važna tri boda na svom terenu, savladavši Železničar iz Pančeva rezultatom 2:1, čime su se probili u plej-of zonu Super lige. Ipak, umesto sportskih čestitki, meč je posle poslednjeg zvižduka obeležila razmena zamerki između trenera dva tima.

Šef struke Železničara, Radomir Koković, nije krio nezadovoljstvo suđenjem, ali ni ponašanjem domaće ekipe, za koju je rekao da je "seckala igru" i koristila svaku priliku za odugovlačenje.

''Za kraj moram da se osvrnem na nesportsko ponašanje pojedinih igrača Mladosti, od polovine prvog poluvremena bilo je dosta ležanja i odugovlačenja. Svestan sam da je to iskusna ekipa, koja zna da se takmiči. Znam i da moj kolega ne voli takve stvari i da njegove ekipe uvek igraju fajterski, muški i sportski do kraja. Još jednom, čestitam ekipi Mladosti na zasluženoj pobedi. Na nama je da otklonimo nedostatke iz ove utakmice i da se pripremimo za sledećeg protivnika'', rekao je Koković posle utakmice.

Međutim, ni trener Mladosti, Nenad Lalatović, nije ostao dužan.

"Poslednjih 15 minuta Železničar je bio bolji, ali ono što ne mogu da prećutim jeste ponašanje njihove klupe. Moj igrač je pao, sudija je tu da sudi i da ga eventualno sankcioniše. Međutim, pet ljudi sa klupe Železničara ušlo je u verbalni sukob s njim, vrištali su, skakali... To je neprimereno. Nisam rekao ništa ni jednom njihovom igraču, gledam svoj tim. Ne može njihova klupa da skače na moje igrače. Moram da ih zaštitim".

Nastavio je potom Lalatović u istom dahu:

"Nikada ne tražim od igrača da glume povrede. Padaju kada ih nešto zaista zaboli. Vodio sam Zvezdu, Vojvodinu, Čukarički… Znam kako izgleda kad protivnik odugovlači, znam koliko to nervira. I mene je to iritiralo tada. Ali, realno, to je deo igre. Da je lopta stalno bila u igri – verovatno bismo igrali drugačije. Ipak, pobeda nam je bila neophodna, jer da smo izgubili, bili bismo pretposlednji na tabeli", rekao je čuveni trener, pa pohvalio protivničku ekipu:

"Železničar igra kvalitetan i moderan fudbal, ali danas je pritisak bio ogroman na nama. Protiv Čukaričkog smo primili gol iz penala u 93. minutu, u Novom Pazaru smo promašili penal u 92. minutu… U poslednja četiri minuta tih utakmica izgubili smo četiri boda.