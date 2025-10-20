Crvena zvezda presekla, veliki posao!
PUČE BOMBA NA MARAKANI! Crvena zvezda završila najveće pojačanje za naredne dve sezone!
Crvena zvezda je donela važnu i veliku odluku!
Aleksandar Katai ostaje na Marakani - gde će prema informaciji "Mozzartsporta", potpisati novi, dvogodišnji ugovor sa Zvezdom!
Aleksandar Katai na 177. večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Očekuje se da nakon isteka novog ugovora Katai okači košačke o klin.
Postigao je 143 gola u dresu Zvezde, a ispred njega su Dušan Savić sa 149, te Dragan Džajić sa 155 i sasvim je izvesno da bi već do kraja tekuće sezone, a kamoli u naredne dve, sada sa produženjem ugovota, trebalo da se probije na drugo mesto, odmah iza ipak neprikosnovenog Bore Kostića (230).
