Srpski trener Dejan Stanković dobio je otkaz u Spartaku iz Moskve, preneli su vodeći ruski mediji.

Dejan Stanković Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com

Stanković je 16. maja prošle godine imenovan za trenera jednog od najpopularnijih ruskih klubova. Tada je ugovor potpisan na dve godine.

S obzirom na to da je fudbalska reprezentacija Srbije u potrazi za novim trenerom, ne bi bilo iznenađenje da Stanković postane kandidat.

Ruski mediji prenose da je na izlaznim vratima i sportski direktor Fransis Kahigao, a kao naslednik se pominje španski trener Luis Garsija.

Spartak u subotu dočekuje Orenburg u utakmici 13. kola ruske Premijer lige.

Crveno-beli iz Moskve su trenutno šesti na tabeli sa 19 bodova iz 12 utakmica. Zaostaju sedam bodova za vodećim ekipama Lokomotive iz Moskve i Krasnodara.

Stanković je 19. septembra suspendovan na mesec dana zbog crvenog kartona u derbiju 8. kola protiv Dinama iz Moskve.

