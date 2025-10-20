Alaves je treći put odigrao nerešeno u ligi i ima 12 bodova na 10. mestu na tabeli
Fudbal
REMI ALAVESA I VALENSIJE: Mreže mirovale na Mendizoroci
Slušaj vest
Fudbaleri Alavesa odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 0:0 protiv Valensije, u utakmici devetog kola španskog prvenstva.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Vidi galeriju
Alaves je treći put odigrao nerešeno u ligi i ima 12 bodova na 10. mestu na tabeli.
Valensija je u poslednje četiri utakmice bez pobede, a posle trećeg remija zauzima 14. mesto sa devet bodova.
U sledećem kolu Alaves će igrati na gostujućem terenu protiv Rajo Valjekana, a Valensija će dočekati Viljareal.
Reaguj
Komentariši