Fudbaleri Alavesa odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 0:0 protiv Valensije, u utakmici devetog kola španskog prvenstva.

Alaves je treći put odigrao nerešeno u ligi i ima 12 bodova na 10. mestu na tabeli.

Valensija je u poslednje četiri utakmice bez pobede, a posle trećeg remija zauzima 14. mesto sa devet bodova.

U sledećem kolu Alaves će igrati na gostujućem terenu protiv Rajo Valjekana, a Valensija će dočekati Viljareal.

