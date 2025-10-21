Slušaj vest

Legendarni Ejke Imel je sa Nemačkom postao šampion Evrope 1980. godine, a sa Štutgartom je 1992. godine osvojio titulu prvaka Nemačke.

Slavni golman je branio još za Borusiju iz Dortmunda i Mančester siti, a karijeru je završio 1997. godine.

Samo 11 godina kasnije morao je da proglasi bankrot nakon serije loših investicija, ali i navodnih problema sa kockom zbog kojih je ostao bez novca.

Počeo je da živi u znatno skromnijem domu koji je opremljen pomoću donacija.

O teškoj finansijskoj situaciji Imel je otvoreno govorio u dokumentarcu nemačke televizije "Armes Deutschland" (Siromašna Nemačka).

"Nekada sam zarađivao milione, a sada živim od socijalne pomoći. Moram da kažem da je sjajno što država pomaže ljudima kojima je to potrebno", rekao je Imel.

Zaradio je tokom karijere više od 10 miliona evra i sve je "spiskao". Raskošan način života, kocka i loše finansijske odluke dovele su ga do totalne propasti.

"Bio sam razmažen slavom. U restoranima sam dobijao najbolje stolove, saloni automobila su mi davali ogromne popuste. Plata mi je rasla iz godine u godinu, a u Sitiju sam zarađivao skoro 1,15 miliona evra godišnje", rekao je Imel.

Jednom prilikom je otkrio da danas živi od socijalne pomoći koja iznosi 563 evra, a da mu na kraju meseca ostane oko 2,69 evra (315 dinara).

"Ne umem da kuvam, čak ni sebi ne pravim ništa. Strani su mi svakodnevni poslovi poput pranja i čišćenja, a ne zma da rukujem ni veš mašinom. Ali, zato što treniram omladinu u lokalnoj zajednici, gde volonitiram, gazdarica lokalnog restorana mi dozvoljava da naručim šta hoću svaki dan".

106 slučajeva prevare

Početkom avgusta Imel je osuđen na 26 meseci zatvora zbog brojnih prevara. Bivši fudbaler oštetio je više osoba za ukupno 34.000 evra.

Bivši golman Borusije, Štutgarta i Sitija je u 106 navrata pozajmio novac i nijednom ga nije vratio. Pored toga, optužen je za prodaju nepostojećih ulaznica za Evropsko prvenstvo 2024, koje kupcima nikada nisu isporučene. Jedan od oštećenih, nemački preduzetnik Mihael Lampel, izgubio je 15.000 evra. Prema njegovim rečima, Imel je iznosio različita opravdanja – „od izgubljenog novčanika do neaktivne kartice“. Među prevarenima se nalazi i partnerka pokojnog Andreasa Bremea, strelca odlučujućeg gola u finalu Mundijala 1990. godine.

Na suđenju njegov advokat istakao je da se Imel "duboko stiti" zbog svega što je uradio i da ima nameru da vrati dugove.

"Gospodin Imel nije profesionalni prevarant, već propali bivši fudbaler".

