MILENKOVIĆ DOBIO NOVOG TRENERA! Šon Dajš zvanično preuzeo Notingem Forest!
Iskusni engleski fudbalski stručnajk Šon Dajš imenovan je za novog menadžera Notingem Foresta.
Dajš (54) je na mestu menadžera Notingem Foresta zamenio Angelosa Postekoglua, koji je pre nekoliko dana dobio otkaz zbog loših rezultata u ovoj sezoni.
U saopštenju se navodi da je Dajš potpisao ugovor sa klubom iz Notingem do 2027. godine. On će na klupi Notingem Foresta debitovati u četvrtak na utakmici trećeg kola Lige Evrope protiv Porta.
Dajš je ranije bio menadžer Evertona, Barnlija i Votforda.
Notingem Forest, za koji nastupa srpski reprezentativac Nikola Milenković, trenutno se nalazi na 18. mestu na tabeli Premijer lige sa samo pet bodova iz osam utakmica.
