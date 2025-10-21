Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde sutra od 18.45 časova igraju utakmicu protiv Brage u Portugalu, u okviru trećeg kola grupne faze Lige Evrope.

Sportski direktor Mitar Mrkela veruje da prvak Srbije ima ambiciju da napravi dobar rezultat na stadionu "Munispal".

Veruje u igrače Crvene zvezde - Mitar Mrkela Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Najviše zavisi od nas

Crveno-beli u dobroj atmosferi dočekuju utakmicu u Portugalu, gde su gostovali i pre tri nedelje, te doživeli nesrećan poraz od Porta (1:2) u poslednjim trenucima utakmice, iako je samo napad pre gola mladog Rodriga More, priliku za trijumf Crvene zvezde propustio Bruno Duarte.

Crvena zvezda i Braga često su se sastajali u Ligi Evrope u prethodne dve decenije.

- Braga je naš dobar poznanik, igrali smo dosta utakmica. Isto tako, znamo da su svi naši međusobni mečevi bili neizvesni. Poslednji put, pre četiri godine, dobili smo ih na Marakani rezultatom 2:1, dok smo igrali nerešeno u Bragi - rekao je Mitar Mrkela za Kurir i nastavio:



- Tako da i sada očekujem nepredvidivu i neizvesnu utakmicu. Naravno najviše zavisi od nas samih. Uzdam se u to da imamo dobar tim, koji je poslednju utakmicu u Portu odigrao odlično. Očekujem da ono što nismo uspeli u Portu, gde nismo imali ni sportske sreće, da nam se vrati u Bragi.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Porta Foto: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Jači za Krunića i Kataija

Crvena zvezda posle dva kola u Ligi Evrope ima bod osvojen protiv Seltika u Beogradu.

- Ima još dosta utakmica da se igra, tek smo odigrali dva meča. Kako takmičenje bude odmicalo, mi ćemo biti sve bolji i bolji. Igrači koji su došli krajem prelaznog roka sve bolje će se adaptirati na zahteve Crvene zvezde i trenera Milojevića. Samo da nas zdravlje posluži, jer smo imali dosta dosta problema. Vraćaju nam se Rade Krunić i Aleksandar Katai, Marko Arnautović je u punoj formi, kao i Nemanja Radonjić i Mirko Ivanić... Svi oni koji su letos bili povređeni.

Navijače Crvene zvezde posebno raduje povratak Krunića i Kataija.

- Mnogo znači njihov povratak za ekipu. Zna se da su Rade i Sale autoriteti u svlačionici, ali isto tako njihova uloga na terenu je velika. Oni su bitni i ključni igrači za Zvezdu. Mi smo se u veznom redu pojačali, u odnosu na ono što smo imali. Stigli su nam Mahmudu Badžo i Tomas Handel, a porastao je Vasilije Kostov. Plus Timi Maks Elšnik i Rade Krunić. Mogu reći da smo kvalitetni, da imamo dobre igrače i adekvatne zamene. Ko god da igra, naš vezni red je jak.

Strelac gola protiv Porta - Vasilije Kostov Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Vasilije Kostov samo raste

Partije mladog Kostova privlače pažnju javnosti. Bio je odličan protiv Porta, a usledio je i poziv u A reprezentaciju.

- Vasa je naše dete! Znali smo još u omladinskoj školi da je Kostov neko, ko će imati lepu budućnost. Bio je sa nama na pripremama prošle zime, dobijao šansu na proleće, a sada je sve to iskoristio. U domaćem prvenstvu, ali i Evropi igra odlično. Očekujem da u budućnosti naraste još više, jer njegov razvoj nije završen. Verujem da imamo vrhunskog fudbalera ne samo za Crvenu zvezdu, već i srpski fudbal.



Proteklih dana, posebno posle ostavke Dragana Stojkovića na mesto selektora, trener Crvene zvezde Vladan Milojević povezivan je sa reprezentacijom Srbije.

- S jedne strane to je priznanje, a sa druge jasno kažemo da je Milojević naš trener! Svi mi u klubu, u ovom trenutku razumišljamo o njemu, samo kao o treneru Crvene zvezde - bio je jasan Mitar Mrkela.

Vladan Milojević Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Pet međusobnih utakmica

Utakmicu između Brage i Crvene zvezde sudiće Espen Eskas iz Norveške. Pomagaće mu Jan Erik Engan i Isak Elijas Baševkin, takođe iz Norveške, dok će u VAR sobi biti Australijanac Džared Džilet i Norvežanin Kristofer Hagenes.

Crvena Zvezda i Braga sastali su se pet puta u takmičenjima UEFA. Po jednu pobedu imaju srpski i portugalski klub, dok su tri meča završena nerešenim rezultatom. Prvi dvomeč bio je 2005. godine, kada je u Beogradu bilo 0:0, a u Bragi 1:1 i Zvezda je prošla dalje zahvaljujući golu u gostima. Jednu utakmicu dva kluba su odigrala 2007. i Portugalci su slavili rezultatom 2:0. Poslednji put, igrali su 2021. godine, Zvezda je slavila na Marakani rezultatom 2:1, dok je na Munisipalu bilo 1:1.