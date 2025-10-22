Slušaj vest

Aurelio De Laurentis, gazda fudbalskog kluba Napoli, uspešan filmski producent i jedan od najbogatijih ljudi u Italiji, uvek je znao kako i na koji način da privuče pažnju javnosti.

Proteklih godina Aurelio De Laurentis vodio je rat sa fudbalskim moćnicima u Italiji, nije se prezao da kritikuje rad UEFA i FIFA, a u Napulju ga obožavaju, jer je Napoliju vratio titulu posle 33 godine.

Aurelio de Laurentis prvi čovek Napolija Foto: Agostino Gemito / Zuma Press / Profimedia

Lud predlog

Aurelio De Laurentis nedavno je šokirao italijansku, a onda i evropsku fudbalsku javnost neverovatnim predlogom.

- Moraju da postoje ograničenje za igrače u reprezentacijama. Trebalo bi uvesti pravilo da igrači posle 23. godine više ne mogu da igraju za reprezentaciju, jer je potrebno otkrivati nove talente. Ako igrate sa fudbalerima od 37, 35, 34 i 30 godina, a oni se povrede, šutirate onda šutirate lokalne lige u potkolenice - rekao je De Laurentis za CNBC i nastavio:

- Nema poštovanja prema tim ligama, a onda nema ni dovoljno novca da se, na primer, otplati pozajmica igrača koji prima platu 12 meseci godišnje. To mora da se reguliše!

1/7 Vidi galeriju Aurelio de Laurentis Foto: Agostino Gemito / Zuma Press / Profimedia, Antonio Balasco / LaPresse / Profimedia, EPA/Claudio Onorati

Isprozivao koga je stigao

I ovaj put nije odoleo, a da ne pecne krovnu organizaciju UEFA. Biće zanimljivo videti hoće li mu odgovoriti Aleksandar Čeferin.

- Evropa mora da se promeni, ali fudbalski lideri to ne žele, jer se plaše da će izgubiti svoja udobna mesta. Pravila igre i formati prvenstava moraju, takođe, moraju da se promene. Previše je utakmica, igrači više neće moći da izdrže da ih odigraju 50, 60 ili 70 u jednoj godini.

Pored toga što uživa da gazduje u Napoliju, otkrio je i da je imao nameru da proširi svoj fudbalski uticaj i na druge kontinente.

- Želeo sam da stvorim tri tima. Jedan u Las Vegasu, drugi u Detroitu i treći u Filadelfiji. Međutim, video sam da prava konkurencija, poput one u Evropi ili Južnoj Americi, postoji u nižim rangovima. Svako ko ode da igra u Americi ne zadržava se dugo. Takmičenje ne zadovljava igrače i onda se vrate u otadžbinu - rekao je De Laurentis.

Aurelio de Laurentis predsednik Napolija i filmski producent Foto: Marco Zac / Zuma Press / Profimedia

Rimljanin koji obožava Napoli

Za Aurelija De Laurentisa kažu da je čovek koji jednako spaja svet filma i fudbala, sa prilično ekscentričnim stilom. Rođen je u Rimu 1949. godine, ali je porodično vezan za Napulj. Poznat je kao italijanski filmski producent, osnivač produkcijske kuće "Filmauro", a kasnije i vlasnik/predsednik kluba Napoli od 2004. godine. Kada je Napoli bankrotirao, on je rekao da je "kupio samo komad papira", misleći na dozvolu da koristi ime kluba, jer nije bilo mnogo imovine.

De Laurentis je poznat kao "preduzetnik" u klubu, jer često daje biznis izjave, ima taj menadžerski pristup, a ne uvek emocionalno‑fudbalski. Imao je situacije kada je nametnuo "silentium stampa" (zabranu izjava za medije) kada je klub imao problema. Takođe, njegova reputacija ponekad trpi zbog njegovih izjava i načina na koji vodi klub, što stvara jednu vrstu "bizarnog" imidža predsednika koji više izgleda kao filmski producent, nego tradicionalni sportski čelnik.