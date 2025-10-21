Slušaj vest

Srđa Knežević bio je poznat po britkim startovima dok je bio fudbaler, ali i dugom jeziku. Nikada se nije plašio da kaže ono što misli.

Bivši fudbaler Partizana Srđa Knežević žestoko je isprozivao sadašnjeg trenera crno-belih Srđana Blagojevića.

Trener je nedorečen

Deluje da se njih dvojica odlično poznaju, ali i da između njih ima nekih neraščišćenih računa.

- Nisam njegov fan. Meni je bio trener, srećom kratko, u Bežaniji. Nikad nisam sreo osobu koja ne kaže "dobar dan" kad prolazi pored tebe. Hajde i to da mu oprostim, ali onaj derbi koji je završio sa sedam ili osam odbrambenih igrača nikada mu neću oprostiti. Po cenu osvajanja Svetskog prvenstva nikad to sebi ne bih dozvolio, to nije taj mentalitet. Ne bih pristao da pobedim Zvezdu sa osam defanzivaca. Ne, ne možeš to da radiš. Igra lepo Partizan, pobeđuje, daje četiri-pet golova, ali kad je trebalo u Evropi i na derbiju, bio je nedorečen. I zato bih bio oprezan sa njim - rekao je Srđa Knežević u podkastu 2x45 za Mozzartsport.

Srđa Knežević podržava rukovodstvo FK Partizan, ali ne i trenera.

- Trener omladinaca da je na klupi, Partizan bi igrao kao što igra. Ima nekog njegovog rukopisa, ali mislim da rasterećene utakmice Partizan igra jako dobro i lepo, a ove ključne... Mislim da bismo ušli u Evropu sa nekim trenerom koji ima gen Partizana. Ne možeš bez toga ništa. Znaju u klubu to. Iako je tu Marko Jovanović, sa kojim sam igrao zajedno, tu je i Ćetković, koji je dugo u sistemu, ali pitanje je koliko je Blagojević dostupan njima da mu, pogotovo Marko, prenese tu svoju energiju. Rekao sam jednom prilikom da bih voleo da je Jovanović ostao glavni trener, da se njemu da ta podrška, a ovaj da dođe kao asistent. Ovako dok je glavni trener uvek će mi ostati da tu fali nešto. Iako mislim dok gledam Partizan, da sad ostane, sigurno ulazimo u neko evropsko takmičenje.

Žene sprečile igrače da se vrate

Tokom leta čelnici Partizana imali su želju da u Humsku vrate neke bivše igrače kao što su Stevan Jovetić, Matija Nastasić, Darko Brašanac, Stefan Savić, Adem Ljajić...

- Mislim da žene utiču na njih. Najiskrenije. Mislim da oni svi vole Partizan i da bi hteli da se vrate, sigurno su situirani. Ne poznajem nikog od njih tako dobro da bih mogao da pričam mnogo o tome, ali mislim da supruge utiču u smislu "šta ćemo sad u Beogradu živimo", a na nekim su egzotičnijim destinacijama, uz to krenula su deca u školu. Znam po nekim našim reprezentativcima s kojima sam dobar kako to funkcioniše. Nije to tek tako - vratio sam se. Drugo, ovde bi očekivali od Stefana Savića da sve nosi, da ne sme gol da se primi. Bilo bi odmah "kako smo primili gol, igra Stefan Savić". Mislim da ima tih dogovora u porodici, u najužem krugu, da su to okidači zašto se nisu vratili u Partizan.

Što se tiče mladih igrača, da je u upravi Knežević bi dobro unovčio Nikolu Simića (18) i Ognjena Ugrešića (19).

- Ne bih više govorio da su klinci. Mislim da su prošli sve filtere odavno, šest evropskih utakmica, derbi, tako da to klinci, mladi, deca - ne. Oni moraju i sami da to shvate. Prodao bih Simića odmah, ako vredi tih sedam-osam miliona. Jer mislim da tu treba da bude balans, da se dovede igrač koji to vodi i drži, iako je i on izrastao u jako ozbiljnog igrača. I izabrao bih Ugrešića, ako je dostigao cenu posle debija u reprezentaciji. Jer, mislim da je poneo preveliki pritisak, da ne pruža ni približno dobre partije. Veliko je to za njega u ovim godinama. Sad i klub jedva čeka da postigne neki gol, da bi se vratio u ritam.

Šta je sporno što država pomaže Partizanu

Partizan je ponovo dobio pomoć države, ovaj put u visini od 2.500.000 evra, kako bi prošao monitoring UEFA.

- Stalno je ta neka tema, predsednik pomogao, odmogao, navija za Zvezdu, ne navija… Nije predsednik dao taj novac iz svog džepa, to je dala država. A, država smo i nas trojica, svi mi, bar ja tako shvatam, prostim rečima, da svi mi dajemo taj novac. To što se predstavlja kako se to nije ranije dešavalo, kada su drugi bili na vlasti, to nije istina. Uvek je bilo nekih spekulacija na tu temu, a sada je makar transparentno. Svi znamo da je država pomogla Partizanu da prođe UEFA monitoring i šta je sporno - zapitao se Knežević, pa nastavio:

- Tako će sutra i Zvezdi. U kolikom je Zvezda i danas minusu, a koliko godina igra Ligu šampiona? Pa oni plate obeštećenje za igrača tri-četiri miliona evra, a gde je tu njegova plata, porezi... Partizan i Zvezda su tu negde na tom tasu, pomaže im država i uvek će im pomagati, jer su bitniji i od NIS-a, od Telekoma, od Vojske Srbije. To su dve najveće institucije, koje vode uz sebe najveću grupu ljudi, navijača, svi pričamo o Zvezdi i Partizanu, bar jednom dnevno ih pomenemo.

Moreira kupuje sat od 14.000 evra, a ja...

Otkrio je Srđa Knežević i da je igrao bukvalno za džabe na početku svoje karijere u Partizanu. Pa, se prisetio jedne epizode sa priprema i Almamija Moreire.

- Bio sam standardan, a imao sam 5.000 evra godišnje. Ne mesečno, ne nedeljno, nego - godišnje. Znači, dve rate po 2.500 evra i mesečna plata 37.000 dinara. Mi u Dubaiju na pripremama, Moreira vidi neki sat od 22.000 evra na sniženju 14.000. Izvadi karticu i kupi ga. Ja gledam, šta je ovo? OK, ja sam iz situirane porodice, fakultetski obrazovani ljudi, imali smo novca, tri automobila, sve je to lepo. Ali, tad igram za Partizan i kreće malo svest o novcu. Šta se onda dešava? Ništa protiv njega, momak za desetku, ali dolazi Radenko Kamberović iz OFK Beograda za ugovor od 50.000 evra godišnje. I tad prvi put osećam to - zastao je Srđa Knežević, pa nastavio:

- Pita me Slaviša Jokanović šta mi je, zašto ne treniram dobro. Kad sam mu rekao u čemu je problem, koliki mi je ugovor, nije mogao da veruje, odmah je zvao Ivana Tomića. Tada sam dobio povećanje na 30.000 evra godišnje i bonus 20.000 ako odigram 75 odsto utakmica. Tu mi je pomogao Nenad Đorđević za tri meča da bih ispunio tu kvotu, dođe 82. minut, on se uhvati za list...

Srđa Knežević otkrio je i kako je odrastao u 21. bloku na Novom Beogradu koji je bio jako uporište navijača Crvene zvezde, te da je uvek više voleo da Zvezda izgubi, nego da Partizan pobedi.

