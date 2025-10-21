LIGA ŠAMPIONA Barsa vodi portiv Olimpijakosa! Zvezdin dželat sa igračem manje u Kazahstanu
Treće kolo Lige šampiona donosi niz uzbudljivih okršaja širom Evrope, a od 18.45 časova na programu su prva dva. Barselona će dočekati Olimpijakos, dok će Kairat biti domaćin Pafosu.
7. minut - Vodi Barsa!
Lamin Jamal je predriblao defanzivce Olimpijakosa, loptu je prihvatio Fermin Lopez koji ju je majstorski smestio u mrežu Olimpijakosa.
Pogledajte:
4. minut - Crvni karton za Pafos!
Kiprani su sa igračem manje skoro od starta meča! Žoao Koreira je poslat u svlačionicu - neoprezno je startovao, udario kopačkom u lice Matu, a glavni sudija nije mnogo razmišljao.
Barsa dočekuje Olimpijakos, a Kairat Pafos
Barselona juri osmu uzastopnu pobedu kod kuće protiv grčkih timova, dok Olimpijakos pokušava da prekine niz od 16 utakmica bez pobede u gostima protiv španskih klubova.
Sa druge strane, u meču Kairata i Pafosa, sledi dvoboj neočekivanih učesnika ove faze Lige šampiona. Pafos je odigrao nerešeno sa Olimpijakosom, pa doživeo debakl od Bajerna, dok se mreža Pafosa itekako tresla ove sezone i eltinom ervopskom takmičenju.